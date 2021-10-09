الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اكتشاف غير مسبوق لمسبار الأمل الإماراتي على المريخ

9 - أكتوبر - 2021
مسبار الأمل.. أول مهمة عربية استكشافية للمريخ

مسبار الأمل.. أول مهمة عربية استكشافية للمريخ

A A A
طباعة المقال

كشف محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم بي، رئيس الوزراء الإماراتي، أنه “تم اكتشاف كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين على كوكب المريخ، ضمن مهمة مسبار “الأمل” الإماراتي.

وأعلن محمد بن راشد أن “الإمارات بدأت مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية”.

وقال بن راشد في “تويتر”: “صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ ..بدأت الإمارات اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية، حيث اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب”.

وكان مسبار الأمل الإماراتي، وصل إلى المدار حول الكوكب في شهر فبراير الماضي بعد رحلة استمرت نحو سبعة أشهر، قطع خلالها 493 مليون كيلومتر، بمتوسط سرعة يقدر بـ121 ألف كيلومتر في الساعة. وكانت مرحلة دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر هي الأهم والأخطر في رحلة المسبار، إذ كانت نسبة نجاحها لا تتعدى 50 في المائة، لتصبح الإمارات خامس دولة ترتاد الفضاء لهذه المهمة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأوروبا والهند.

ويستطيع علماء الإمارات الآن دراسة الغلاف الجوي للكوكب.

ويحمل المسبار ثلاث أدوات ستراقب، من بين أهداف أخرى، كيف تتسرب الذرات المحايدة من الهيدروجين والأكسجين، بقايا المياه الوفيرة من المريخ، إلى الفضاء.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    صديق للبيئة.. جهاز محمول لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح
    يوتيوب
    يوتيوب.. خدمة جديدة لحماية صناع المحتوى من التعليقات المسيئة
    حمية
    قلادة ذكية تساعد مرضى السكري وتتعقب صحتهم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟