اكتشاف فوائد غير متوقعة للذباب الأفريقي

كشف علماء في مدينة ألماتي الكازاخستانية عن مشروع لتكاثر أنواع خاصة من الذباب الأفريقي بهدف إنتاج أسمدة نباتية عضوية.

ووفقا لموقع “مير24” الروسي، فإن المهندس في مجال التدفئة أرميك تاواساروف، أكد أن الأجواء مناسبة لتكاثر هذه الحشرات “يتم تقديم درجات الحرارة هنا. هنا مقياس حرارة يشير إلى 26 درجة “.

وأضاف أن مثل هذه الظروف مريحة للبؤة السوداء، وهي حشرة من المناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية.

وتابع “إنها تضع اليرقة لمدة أسبوعين. اعتمادًا على كيفية احتوائهم. في المستقبل ، يجب أن نحميهم من الذباب المحلي الآخر”.

بعد نمو اليرقات، يُسمح لها بإعادة تدوير فضلات الطعام. يتحول الطعام المتبقي إلى أسمدة نباتية عضوية، وهو أمر ذو قيمة كبيرة في الزراعة.

وأكد المهندس “أظهرت تحليلاتنا: السماد الدودي – 15% من إجمالي الدبال، و الأسمدة العضوية – 35% من إجمالي الدبال. من حيث محتوى الفوسفور والبوتاسيوم والنيتروجين، فهو يقارب الضعف.

وأكد أنه “في الحديقة التقنية التابعة لجامعة كازاخستان الوطنية تحت اسم الفارابي، يتم بالفعل زراعة النباتات في أسمدة نباتية عضوية. النتائج ممتازة – شتلات أكثر وأمراض أقل. تستطيع يرقات الأسد الأسود تحويل جميع أنواع النفايات العضوية إلى سماد مفيد… اليوم لا توجد تكنولوجيا مربحة لمعالجة روث الدواجن. ويمكن إعادة تدوير تقنياتنا بمساعدة اللبؤة السوداء “.

وأشار تاواساروف إلى أنه بعد أن تقضي اليرقات دورة حياتها، يمكن إعادة تدويرها بنفسها. بمساعدة خزانة تجفيف خاصة، يتم تحويلها إلى مادة مضافة غذائية، “يحتوي على الكثير من البروتينات والمعادن والعناصر النزرة. يحتفظون بجميع موادهم المفيدة، والتي تفيد أيضًا في زيادة وزن الحيوانات الأليفة، بما في ذلك الزواحف والأسماك”.