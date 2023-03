اكتشاف كوكب "جهنمي" يبعد 40 سنة ضوئية عن الأرض

كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عدة تفاصيل عن كوكب جديد “جهنمي”، والذي أعلنه العلماء باعتباره الأول في تاريخ الكون.

وأثبت تلسكوب جيمس ويب مدى قوته من خلال قدرته على فك شفرة ما يحدث في الأجواء الفضائية.

وتمكن التلسكوب من اسكتشاف الغلاف الجوي لكوكب خارجي يعرف باسم VHS 1256 b. ووجد عالما مليئا بالغيوم المضطربة المصنوعة من جزيئات تشبه الرمال تسمى السيليكات، تمطر بشكل دوري إلى أعماق الكوكب، وتتحرك في جو حار مثل اللهب.

Pause. Rewind. @NASAWebb may have found sand particles in the atmosphere of planet VHS 1256 b, which orbits a pair of stars 40 light-years away. Webb also detected water, carbon monoxide, and methane. Get the gritty details: https://t.co/nP827gQKYW pic.twitter.com/0CZxA9Doxw

وذكر العلماء في الورقة البحثية المنشورة في مجلة Astrophysical Journal Letters، أن التلسكوب رصد عواصف رملية ساخنة ترتفع باستمرار وتختلط وتتحرك في الغلاف الجوي للكوكب الذي يبعد 40 سنة ضوئية عن الأرض (نحو 235 تريليون ميل)، طوال يومه البالغ 22 ساعة.

وقال العلماء إنه في أعلى في الغلاف الجوي، حيث تتماوج غيوم السيليكات، تصل درجات الحرارة إلى 815 درجة مئوية (1500 درجة فهرنهايت).

Sand…coarse, rough, gets everywhere. We may have found it on VHS 1256 b, a Tatooine-like world orbiting twin suns. Among other molecules, Webb detected silicate dust grains in its atmosphere. The larger grains may be like very hot, small sand particles: https://t.co/cl0jPDVYST pic.twitter.com/nwgMPpXFH4

