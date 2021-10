اكتشاف كوكب نادر يملك ثلاث شموس في كوكبة الجبار

قدم فريق دولي من علماء الفلك دراسة جديدة تشرح الهيكل الشاذ لنظام النجوم الثلاثية GW Orionis في كوكبة الجبار.

ويوجد الآن المزيد من الأدلة على أن النظام النجمي الغريب الذي يطفو في أنف كوكبة الجبار، قد يحتوي على أندر نوع من الكواكب في الكون المعروف: كوكب واحد خارج المجموعة الشمسية صغير الحجم، يدور حول ثلاث شموس في وقت واحد.

ويعد النظام النجمي، المعروف باسم GW Orionis (أو GW Ori)، الواقع على بعد نحو 1300 سنة ضوئية من الأرض، هدفا مغريا للدراسة. ومع وجود ثلاث حلقات برتقالية مغبرة متداخلة ببعضها البعض، يبدو النظام حرفيا مثل bull’s eye عملاقة (الدوائر التي يرمي الناس نحوها السهام في محاولة لإصابة مركز الهدف) في السماء.

وفي وسط هذه الدوائر تعيش 3 نجوم، اثنان محبوسان في مدار ثنائي ضيق مع بعضهما البعض، والثالث يدور على نطاق واسع حول النجمين الآخرين.

Triple star system GW Orionis appears to demonstrate that planets can form and orbit in multiple planes. The picturesque system has three prominent stars, a warped disk, and inner tilted rings of gas and grit [read more: https://t.co/imy3uDWEuu] pic.twitter.com/BS8HsWFG4B

