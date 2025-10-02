اكتشاف كوكب هائم يبتلع الغاز والغبار

رصد العلماء كوكباً هائماً في مرحلة التكوين، يبتلع ستة مليارات طن من الغاز والغبار في الثانية، في عملية نمو هائلة تقترب في خصائصها من النجوم، وفق دراسة نُشرت في مجلة “ذي أستروفيزيكل جورنال ليترز”.

ويتحرك هذا الكوكب بحرية في الفضاء، دون أن يكون مرتبطاً بأي نجم، ويعتقد العلماء بوجود تريليونات من هذه الأجسام في مجرّة درب التبانة وحدها، وأعداد هائلة على مستوى الكون.

وقال ألكسندر شولتز، عالم الفلك في جامعة سانت أندروز، إن هذه الأجرام “ليست كواكب ولا نجوم بالمعنى الدقيق”، مشيراً إلى أن أصلها ما زال لغزاً: هل تكونت مثل النجوم أم هي كواكب طُرِدت من أنظمتها الشمسية؟

وباستخدام التلسكوب الكبير جداً في تشيلي وبيانات تلسكوب جيمس ويب، لاحظ الباحثون نمو كوكب “تشا 1107-7626” بسرعة مذهلة. ويقع على بعد نحو 620 سنة ضوئية في كوكبة الحرباء، ويملك كتلة تفوق كتلة المشتري بخمس إلى عشر مرات، ويستمد غذاءه من قرص غازي وغباري يحيط به.

في أغسطس الماضي، بلغ معدل ابتلاع الكوكب للغاز والغبار ستة مليارات طن في الثانية، أي أسرع بثماني مرات مقارنة بالأشهر السابقة، وهي أعلى سرعة تراكم تُرصد لجسم كوكبي.

كما لاحظ العلماء أن النشاط المغناطيسي للكوكب قد يكون سبباً في هذه الظاهرة، وأن التركيبة الكيميائية للقرص المحيط به تغيرت، مع رصد بخار الماء لأول مرة خلال مرحلة النمو المتسارع، وهي سابقة لم تُعرف عن الكواكب من قبل.

وأكد الباحثون أن اكتشافهم يُظهر أن بعض الكواكب العملاقة تتشكل بطريقة مشابهة للنجوم، وتمر بمراحل نمو شبيهة بمراحل ولادة النجوم حديثة التشكل، ما يفتح أسئلة جديدة حول طبيعة العوالم في مراحل تكوينها الأولى.