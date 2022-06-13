اكتشاف مجرة جديدة على شكل ثعبان.. صورة

في صورة مميزة ومثيرة للدهشة من المرصد الأوروبى الجنوبى “(ESO) Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) “، مجرة حلزونية ملتفة مثل الثعبان النائم، وفقاً لتقرير space.

ويوفر ارتفاع ALMA المرتفع البالغ 16500 قدم (5000 متر) والمناخ الجاف للغاية في صحراء أتاكاما في تشيلي نقطة ممتازة لتلسكوبات المرصد الراديوية البالغ عددها 66 تلسكوباً لاختراق السماء.

تحوم NGC 1087 بصمت على بعد 80 مليون سنة ضوئية من الأرض مثل ثعبان ملتف نائم، وهي عبارة عن مجرة ​​حلزونية وسيطة تمتد على 86800 سنة ضوئية في كوكبة قيطس، وتم تسمية هذه المنطقة من السماء على اسم وحش البحر من الأساطير اليونانية وهي موطن لأبراج أخرى تحت عنوان الماء، مثل الدلو والحوت

ونظراً لكونها صورة مركبة تتكون من لقطات تم التقاطها بأطوال موجية مختلفة، فإن ملاحظات ALMA تلتقط تدرج اللون المحمر الشبيه بالحمم البركانية، والذى يمثل سحبًا باردة من الغاز الجزيئى الذى يفرخ النجوم.

وقال ممثلو ESO فى بيان إن المناطق ذات اللون الأزرق تشير إلى مناطق من النجوم الأقدم والأكثر نضجاً، والتي تم تصويرها جميعاً بواسطة المستكشف الطيفي متعدد الوحدات على التلسكوب الكبير جداً التابع لـ ESO، الموجود في موقع مرصد ALMA الواسع.