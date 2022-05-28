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اكتشاف مدن الامازون “المفقودة” بعد قرون من اختفائها

منذ 5 ساعات
اكتشاف مدن الأمازون القديمة "المفقودة" في منطقة الأمازون، باستخدام تقنية "الليزر من السماء"

اكتشاف مدن الأمازون القديمة "المفقودة" في منطقة الأمازون، باستخدام تقنية "الليزر من السماء"

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اكتشف العلماء شبكة مدن الأمازون القديمة “المفقودة” في منطقة الأمازون، باستخدام تقنية “الليزر من السماء”، الذي يستخدم بهدف إجراء عمليات بحث تنظيري خلال طبقات الغابات الكثيفة جدا أو طبقات الأرض السطحية.

بحسب العلماء، فإن المدن المكتشفة التي بقيت مفقودة لعقود من الزمن تقع في غابات السافانا، في بوليفيا، بنتها مجتمعات الكاسارابي بين أعوام 500 إلى 1400م، وفق ما أفادت “ديلي ميل”.

اكتشاف مدن الأمازون القديمة "المفقودة" في منطقة الأمازون

اكتشاف مدن الأمازون القديمة “المفقودة” في منطقة الأمازون

وتتميز المدن المكتشفة بمجموعة من الهياكل المعقدة، بما في ذلك المدرجات التي يبلغ ارتفاعها 16 قدمًا والتي تغطي 54 مكانا مدفونا، أي ما يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، بالإضافة إلى أهرامات مخروطية يبلغ ارتفاعها 69 قدما.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق الدولي من الباحثين من بريطانيا وألمانيا أيضا، شبكة واسعة من الخزانات والجسور ونقاط التفتيش تمتد لعدة أميال.

فيما قال الباحثون إن هذا الاكتشاف يتحدى وجهة النظر التي تقول إن منطقة الأمازون كانت تاريخيا منطقة طبيعية أصلية لم يدخلها البشر.

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