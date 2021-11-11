اكتشاف ميزة مذهلة في متصفح فايرفوكس

اكتشف مايك كوكيتز الباحث في أمن تكنولوجيا المعلومات، أن المتصفح فايرفوكس يقوم بإرسال الكثير من بيانات الاستخدام إلى الشركة المطورة موزيلا

وقال إن إرسال البيانات يأتي بعد أن يقوم المتصفح بتحليل سلوك نقل البيانات لإصدار سطح المكتب مصنفا ذلك على أنه تتبع دون موافقة المستخدم.

وأضاف كوكيتز أنه يمكن تحويل فايرفوكس إلى متصفح يحافظ على الخصوصية من خلال بعض الخطوات مثل إلغاء تنشيط إرسال بيانات القياس عن بُعد والدراسة والبيانات الأخرى إلى موزيلا من خلال إزالة جميع علامات التأشير ضمن (Settings/ Privacy & Security/ Firefox data collection and use).

كما ينصح الخبير التقني باختيار الإعداد (blank page) ضمن (Settings/Start page/New windows and tabs/New tabs)، بالإضافة إلى إزالة جميع علامات التأشير ضمن (Firefox Home Content).

وإذا كان المستخدم لا يرغب في تدفق البيانات إلى جوجل، فعليه تغيير محرك البحث الافتراضي ضمن (Settings/Search) وإلغاء تنشيط عرض اقتراحات البحث وإزالة جميع علامات التأشير ضمن (Settings/Privacy & Security/Deceptive Content and Dangerous Software Protection).

تعطيل الجافا سكريبت

يدعم متصفح موزيلا فايرفوكس الجافا سكريبت في مستندات DPF، التي يتم عرضها في المتصفح مباشرة، منذ الإصدار 88، ومن خلال لغة البرمجة النصية هذه يمكن دمج العديد من الوظائف التفاعلية أو فحوصات الموثوقية في استمارات PDF.

وعلى الرغم من المزايا العملية لهذه الوظائف، إلا أنها قد تنطوي على مخاطر في بعض الأحيان؛ حيث قد يستغل القراصنة الجافا سكريبت لتسريب البرمجيات الضارة والأكواد الخبيثة إلى الحواسيب وشن هجمات قرصنة واختراق البيانات.

وإذا كان المستخدم يعتمد على برنامج PDF خاص به، فيمكنه تعطيل الجافا سكريبت الخاصة بمستندات PDF في متصفح فايرفوكس بكل سهولة، وذلك من خلال إدخال “about:config” في سطر العنوان، والتأكيد على “قبول المخاطرة والمتابعة”، ثم الانتقال إلى الإعدادات الاحترافية لمتصفح فايرفوكس.

وبعد ذلك يجب إدخال “pdfjs.enableScripting” في شريط البحث، والنقر على أيقونة السهم المزدوج على أقصى يمين المدخل المعني في شريط النتائج، لكي يتم ضبط الوظيفة من “true” إلى “false” لكي يتم تعطيلها.