الخميس 27 رمضان 1443 ﻫ - 28 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اكتشاف 6 أنواع جديدة من الضفادع بحجم عملة معدنية

منذ 12 دقيقة
الضفادع

الضفادع

A A A
طباعة المقال

في واقعة غريبة من نوعها في الحياة البرية، مازالت بعض الكائنات لم تكتشف كل فصائلها بعد، فقد تم اكتشاف ستة أنواع جديدة من الضفادع، جميعها بحجم عملة معدنية أو أقل، في غابات المكسيك.

واكتسب أحد الأنواع والذي يعرف باسم “Craugastor candelariensis”، تميزاً بكونه أصغر ضفدع في المكسيك والعالم، حيث ينمو الذكور حتى يصل طولها إلى 13 ملم عند النضج.

وتعرف جميع الأنواع الستة باسم الضفادع “النامية المباشرة”، وهذا يعني أنها من السلالة النادرة التي لا تنفجر من الضفادع مثل الضفادع الصغيرة ولكن كضفادع مكتملة التكوين.

وحسبما نشرت صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية لسوء الحظ بالنسبة للبرمائيات المصغرة، فإن حجمها الصغير يضعها في أسفل السلسلة الغذائية في غابات وادي المكسيك حيث تم العثور عليها.

قال ذلك توم جيمسون، باحث في قسم علم الحيوان بجامعة كامبريدج والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية عن اكتشاف الضفادع.

وعثر فريق من الباحثين من جامعة كامبريدج ومتحف التاريخ الطبيعي وجامعة تكساس في أرلينجتون على الأنواع الجديدة عند دراسة العلاقة بين حوالي 500 عينة من الضفادع التي تم جمعها في المكسيك.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار شركة "ميتا"
    ارتفاع مفاجئ في أسهم “ميتا”.. والسبب يعود لمستخدمي فيسبوك!
    5 أنواع من الزواحف في العالم مهددة بالانقراض
    واتساب
    “واتساب” تحذر ملياري مستخدم من هذه الرسائل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انظر جيداً.. ما تراه أولاً يكشف عن أسوأ صفة في شخصيتك
    آثار الدمار في ماريوبول
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    صورة مثيرة للجدل.. مبنى سري للناتو بعمق 30 متراً تحت الأرض في ماريوبول ما حقيقته؟
    قصف إسرائيلي على دمشق (أرشيفية)
    أكثر من 12 انفجاراً.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في دمشق وريفها