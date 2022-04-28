اكتشاف 6 أنواع جديدة من الضفادع بحجم عملة معدنية

في واقعة غريبة من نوعها في الحياة البرية، مازالت بعض الكائنات لم تكتشف كل فصائلها بعد، فقد تم اكتشاف ستة أنواع جديدة من الضفادع، جميعها بحجم عملة معدنية أو أقل، في غابات المكسيك.

واكتسب أحد الأنواع والذي يعرف باسم “Craugastor candelariensis”، تميزاً بكونه أصغر ضفدع في المكسيك والعالم، حيث ينمو الذكور حتى يصل طولها إلى 13 ملم عند النضج.

وتعرف جميع الأنواع الستة باسم الضفادع “النامية المباشرة”، وهذا يعني أنها من السلالة النادرة التي لا تنفجر من الضفادع مثل الضفادع الصغيرة ولكن كضفادع مكتملة التكوين.

وحسبما نشرت صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية لسوء الحظ بالنسبة للبرمائيات المصغرة، فإن حجمها الصغير يضعها في أسفل السلسلة الغذائية في غابات وادي المكسيك حيث تم العثور عليها.

قال ذلك توم جيمسون، باحث في قسم علم الحيوان بجامعة كامبريدج والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية عن اكتشاف الضفادع.

وعثر فريق من الباحثين من جامعة كامبريدج ومتحف التاريخ الطبيعي وجامعة تكساس في أرلينجتون على الأنواع الجديدة عند دراسة العلاقة بين حوالي 500 عينة من الضفادع التي تم جمعها في المكسيك.