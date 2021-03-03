الآن ... التبديل بين الحسابات ضمن متصفح كروم أصبح سهلا

بعد إصدار النسخة 88 من متصفح كروم لأنظمة أندرويد وماك وويندوز ولينكس، تطرح شركة جوجل الآن النسخة التالية من المتصفح، بحيث تجلب النسخة الجديدة 89 العديد من التحسينات للمستخدم.

وبالنسبة لأولئك الذين يتشاركون أجهزة الحاسب والمتصفحات، تعمل النسخة 89 على تجديد حسابات المستخدمين ضمن المتصفح.

ولطالما عرضت جوجل حسابات متصفح كروم كطريقة للأشخاص الذين يشاركون الأجهزة للاحتفاظ بمعلومات متصفحهم منفصلة.

وبينما ركزت التحديثات السابقة على تسهيل تسجيل الدخول وتخصيصات السمة المحسنة، لم يتم تغيير بتجربة الحساب الأوسع.

ويهدف تحديث جوجل الجديد إلى جعل هذه المساحات المخصصة أكثر تميزًا عن بعضها بعضًا.

ويتيح لك النظام الجديد، الذي تم الترويج له كتجديد كامل للحسابات، إنشاء وتبديل السمات المرئية المنفصلة المرمزة بالألوان وتتضمن الخلفيات الخاصة بها.

وكالعادة، يمكنك الحصول على هذه السمات الجديدة من متجر كروم الإلكتروني، وبعد إنشاء الحسابات، يجب أن يكون من الأسهل نظريًا تحديد كل منها عند العودة إلى المتصفح.

وعند إنشاء حساب جديد، تتم مطالبتك بتخصيص مظهر المتصفح واختيار نظام الألوان المفضل لديك، وتعتبر السمات المرئية المرمزة بالألوان بمثابة إشارة مرئية إلى أنك في الحساب الصحيح.

وقالت جوجل: إذا كان لديك عدة حسابات تم إعدادها، فإنك ترى خيارًا لتحديد الحساب في كل مرة تقوم فيها بإعادة تشغيل متصفح كروم.

وبينما ينصب التركيز على تجنب عمليات الخلط بين العديد من مستخدمي المتصفح، فمن السهل تصور حالات استخدام إضافية للمستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بنشاط عملهم، بما في ذلك الإشارات المرجعية والسجل، منفصلاً عن تصفحهم الشخصي.

ويبدأ متصفح كروم بعرض صفحة محدثة لتحديد الحسابات عند فتحه، كما تتوفر خاصية اختيار الحساب عبر القائمة المنسدلة التي تظهر بعد النقر على الصورة الرمزية بجوار المربع المتعدد الاستخدامات.

وبعد إطلاقها عبر نظام التشغيل Chrome OS في شهر ديسمبر، تأتي ميزة Tab Search إلى أجهزة الحاسب المكتبية.

ويمكنك النقر فوق أيقونة القائمة المنسدلة في الزاوية العلوية اليمنى للحصول على قائمة بالصفحات المفتوحة عبر جميع النوافذ.

ويعرض المتصفح خمسة في كل مرة، بينما يمكنك أيضًا إغلاق علامات التبويب بسرعة من هذا العرض.

ويستمر عمل جوجل لتشجيع استخدام HTTPS في هذا الإصدار، بحيث عندما لا يحدد المستخدمون بروتوكولًا أثناء قيامهم بإدخال عنوان الموقع، يحاول Chrome 89 أولاً استخدام HTTPS قبل الرجوع إلى HTTP حسب الضرورة.

ويتضمن التحديث أيضًا توسيعًا لميزة قائمة القراءة في كروم، التي كانت تقتصر في السابق على تطبيق iOS، ويمكنك الآن حفظ المقالات لقراءتها لاحقًا عبر إصدارات أندرويد وسطح المكتب من متصفح كروم.