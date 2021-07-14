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الآن في تويتر.. يمكنك تغيير من يمكنه الرد على تغريدة بعد نشرها

14 - يوليو - 2021
شعار تويتر

شعار تويتر

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سمحت تويتر من خلال التحديث الأصلي للمستخدمين اختيار من يمكنه الرد على تغريداتهم – “الجميع” أو “الأشخاص الذين تتابعهم” أو “الأشخاص الذين تذكرهم فقط” – ضمن عملية إنشاء التغريدات.

وتكمن المشكلة في ذلك، في بعض الأحيان، في أنك قد ترغب في تحديث جمهورك بأثر رجعي، ربما بسبب الكراهية في ردودك، أو إثارة جدال غير مقصود بتعليقك الأصلي.

وفي مثل هذه الحالات، يمكنك فقط الضغط على حذف. ولكن أضافت تويتر الآن اعتبارًا جديدًا في المزيج، مع خيارات التحكم في الجمهور بأثر رجعي.

ويعني ذلك أنه يمكنك تقييد أو تحديث من يمكنه الرد على أي من تغريداتك في أي وقت، حتى بعد نشر التغريدة.

ويمكن أن يكون هناك حالات استخدام مختلفة لهذا الغرض. وربما تؤدي تغريدتك إلى ردود مسيئة أو جدلية وليس لديك الوقت لذلك، أو أنك تدرك أن تعليقك كان عبارة عن بيان أكثر منه جزء محادثة، وتفضل إيقاف تشغيل الردود.

يعد حذف الأصل خيارًا دائمًا. ولكن في بعض الأحيان تريد أن تلتزم بالتعليق دون أن تضطر إلى التعامل مع الآراء المختلفة.

ومن المفترض أن تكون الميزة الجديدة مفيدة للحد من التحرش. وتكون متاحة عالميًا عبر أنظمة iOS وأندرويد والويب.

ومن أجل تغيير من يمكنه الرد، انقر أو اضغط على القائمة الثلاثية النقاط في التغريدة وابحث عن الخيار في القائمة التي تظهر.

ويمكنك إجراء ذلك حتى يتمكن الجميع من الرد. أو يمكن للأشخاص الذين تتابعهم فقط الرد. أو يمكن للأشخاص الذين ذكرتهم في تغريدتك الرد فقط.

    المصدر :
  • البوابة العربية للأخبار التقنية

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