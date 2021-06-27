الآن يمكنك إنشاء موقعك الإلكتروني عبر آيفون بدون “لابتوب”

هل فكرت يوما أنه بإمكانك إنشاء موقعك الإكتروني بدون لابتوب؟ الآن يمكنك إنشاء موقع الخاص عبر جهاز الآيفون عبر تطبيق universe.

ويأتي التطبيق من تطوير شركة Future Lab، وهو متاح فقط لهواتف آيفون ولم يتاح بعد لهواتف أندرويد.

وهذا يعني أنك تقوم بأخذ مكعبات البناء المعدة مسبقًا لبناء الموقع ووضعها في صفحة الموقع الفارغة.

وتستخدم الكثير من أدوات بناء المواقع هذه الطريقة، حيث أنها أسهل في الاستخدام ولا تحتاج لأي خبرة في البرمجة.

طريقة إنشاء موقع إلكتروني مجاني عبر آيفون مباشرةً:

تحتاج في البداية إلى تثبيت التطبيق، ويمكنك تثبيته واستخدامه مجانًا ولكن بعض الأدوات بداخله تحتاج إلى اشتراك مدفوع.

عندما تقوم بفتح التطبيق للمرة الأولى فإنه يطلب منك إدخال إسم موقعك الجديد، ولأننا نستخدم النسخة المجانية فإنك تستضيف الموقع على خادم التطبيق.

وبعد ذلك فإنه يطلب منك نوع الموقع، وهذا حتى يقترح عليك مجموعة من النماذج السابقة، ثم يطلب منك التطبيق اختيار الشكل الأقرب لك والذي تراه مناسبًا.

وبعد ذلك يعرض لك الموقع عبر النموذج الذي اخترته، ويمكنك بعدها تعديل الموقع كما ترغب.

حيث يعرض لك التطبيق طريقة استخدامه وطريقة إضافة الأجزاء وتغييرها بسهولة.

وعندما تنتهي من تعديل الموقع وتخصيص مظهره قم بالضغط على التالي حتى يقوم برفع ونشر الموقع الخاص بك على الإنترنت.

كما يمكنك التعديل على الموقع بعد نشره بسهولة من داخل التطبيق، حيث أنك عندما تعود لفتح الموقع مجددًا تجد أمامك قائمة للمواقع الخاصة بك في التطبيق.

مميزات التطبيق:

يمتاز التطبيق بكونه مجانيًا، وهو يضم اشتراك احترافي يقدم مجموعة إضافية من المميزات مثل العنوان الخاص بك .

ويسمح لك أيضًا بعمل متجر إلكتروني وواجهة دفع وحتى بريد إلكتروني على الاستضافة الخاصة بالموقع.

وهذا يجعل استخدام الموقع سهلًا للغاية، حيث لا تحتاج إلى أي معرفة أو خبرة سابقة بالبرمجة وإدارة المواقع.

كما أن عملية إنشاء الموقع تتم بسرعة من خلاله ويمكنك الوصول إلى نتائج مرضية بشكل سريع وسهل.

ولكن لا يمكنك تحسين المواقع التي تقوم ببنائها عبر هذا التطبيق، وهذا يعني أنك لن تستطيع تحسين ظهورها عبر محركات البحث المختلفة.

ولذلك إن كنت ترغب في بناء موقع احترافي يظهر في محركات البحث ويجلب المزيد من العملاء لك، فإن هذا التطبيق ليس ليس الأفضل.

ولكن إن كنت ترغب في بناء موقع بسيط تعرض منتجاتك عبره ويعمل كبوابة طلبات ودفع أو حتى طريقة لعرض أعمالك.

فإن تطبيق Universe هو التطبيق المناسب لك.