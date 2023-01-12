"الأجسام الطائرة المجهولة" تتزايد.. هل من كائنات فضائية؟

تتزايد عدد تقارير الأجسام الطائرة المجهولة “مما يتيح زيادة الوعي بالمجال الجوي وزيادة الفرص لحل” ما يتم الإبلاغ عنه بالفعل، وفق ما كشفت أجهزة المخابرات الأميركية يوم الخميس.

فقد قال تقرير صدر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية، إنه منذ تقريره غير السري الأول في حزيران/ يونيو 2021 حول ما يسمى الآن الظواهر الشاذة غير المحددة (UAPs) ، فهو الآن على علم بـ 510 من هذه التقارير. وهذا أكثر بكثير من 144 تقريرًا تم استعراضه في التقرير الأولي ويمكن تفسير واحد منها فقط.

وقال التقرير الجديد إن مكتب البنتاغون الجديد الذي ينظر في تقارير “UAP” قد نظر في 366 تقريرًا جديدًا وقرر أن يصفها تقريبًا لها “خصائص غير ملحوظة”.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، قال مسؤولون كبار في البنتاغون للصحفيين إنهم لم يعثروا بعد على أي دليل على أن كائنات فضائية قد تكون مسؤولة عن مئات من حوادث الأجسام الطائرة المجهولة التي يراجعونها أو أي كائنات فضائية ربما تحطمت على الأرض. وقال رون مولتري وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن “في هذا الوقت، الجواب لا ليس لدينا شيء.”

وبينما تم تكليف مدير المخابرات الوطنية بتقديم التقرير السنوي، يعمل مكتب حل الحالات الغريبة في جميع المجالات (AARO) التابع للبنتاغون مع وكالات فيدرالية أخرى لمراجعة حوادث الظواهر الجوية غير المحددة. ويُنسب ستة وعشرون حادثة إلى طائرات بدون طيار وتم تصنيف 163 منها على أنها كيانات تشبه البالونات.

وقال مولتري أنه من خلال السجلات والوثائق أو مقابلات الشهود أو المذكرات المكتوبة من الشهود “لم أر أي شيء في هذه المقتنيات حتى الآن يشير إلى وجود زيارة فضائيين أو أي شيء من هذا القبيل”.

لكن مدير “ARRO” شون كيركباتريك قال إن مكتبه يتخذ نهجًا رصينًا للمراجعة ولن يستبعد أي احتمال.

وقال كيركباتريك: “أود أن أقول فقط إننا نقوم بهيكلة تحليلنا ليكون شاملاً ودقيقًا للغاية وسنخوضه جميعًا وبصفتي فيزيائيًا، يجب أن ألتزم بالمنهج العلمي وسأتبع تلك البيانات والعلوم أينما ذهبت.”

وأضاف “أود أن أؤكد فقط أنه لا توجد إجابة واحدة لكل هذا وسيكون هناك الكثير من الإجابات المختلفة وجزء من وظيفتي هو فرز كل تلك المئات من الحالات”.

ويتم المساعدة في تحليل حوادث UAP الأحدث من خلال كمية المعلومات والبيانات المتاحة بسهولة للمحققين مقارنة بالحوادث القديمة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، قال مسؤول أميركي لـ”ABC News” إن اثنين من مقاطع الفيديو الثلاثة التي رفعت عنها السرية من قبل البنتاغون في عام 2020 وسجلت من أجهزة الاستشعار على متن الطائرات المقاتلة لديها الآن تفسيرات معقولة.

وفي فيديو “Go Fast”، يُسمع طيارو البحرية وهم يهتفون بمدى سرعة تحرك جسم ما فوق الماء. وفقًا للمسؤول الأميركي، فإن التقييم الواضح من الخبراء هو أن ما شاهده الطيارون على شاشات الفيديو الخاصة بهم كان في الواقع وهمًا بصريًا لجسم لا يتحرك بسرعة كبيرة على الإطلاق. تم إنشاء الوهم من خلال الزاوية والارتفاع اللذين تم عندهما رؤية الجسم بواسطة الرادارات أثناء تحركه فوق الماء.

وفي فيديو “gimbal” تم التقاطه في عام 2015 بواسطة طاقم مقاتلة نفاثة ويظهر جسمًا يدور في السحب. ويقول المسؤول إنه يعتقد الآن أن الحركات الغريبة للجسم والدوران الملحوظ كانت ناجمة عن المستشعر الموجود على متن الطائرة الذي التقط تلك الصورة.

ومن المؤكد أن شهية الجمهور العام للأطباق الطائرة ستستمر، وقد أعلنت “ناسا” الأسبوع الماضي فقط عن فريق مكون من 16 شخصًا سيعملون في لجنة جديدة مكلفة بدراسة “UAPs”. ومن المقرر إصدار تقريرهم، الذي يستند إلى معلومات غير سري، في منتصف عام 2023.