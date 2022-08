الأسبوع المقبل... الأرض تشهد ظاهرة القمر العملاق الزهري

يرصد علماء الفلك مشهداً قمريا نادرا يشكل فيه القمر قرصاً عملاقاً بلون زهري ساطع، ومن المتوقع أن يكتمل المشهد يوم الاثنين 26 نيسان الجاري.

سيبدو أكبر وأكثر إشراقًا من الوضع العادي، مع لون زهري وذهبي، يرجع الحجم المتزايد إلى حقيقة أنه مزيج من تأثيرين فلكيين مختلفين، بحسب ما ذكرت صحيفة “thesun” البريطانية.

​وقال العلماء إنه عندما يتزامن القمر الجديد أو الكامل مع “نقطة الحضيض”، وهي أقرب نقطة للقمر إلى الأرض في مداره الشهري، يظهر لنا القمر الزهري العملاق، بحسب الصحيفة.

Full Pink Super Moon will be HUGE in the sky next week – how and when to see it https://t.co/S1dOCgmUQA

— The Sun (@TheSun) April 20, 2021