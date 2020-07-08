الأسرع في العالم.. قطار “الرصاصة” يحقق نجاحا كبيرا في اليابان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت اليابان عن إطلاق قطارها السريع “إن 700 إس” ، الذي يعتبر من أفضل القطارات أماناً وراحة للركاب على مستوى العالم .

حقق قطار “إن 700 إس” المعروف باسم “الرصاصة”، نجاحا كبيرا في اليابان، منذ تشغيل خدمته في مطلع يوليو الجاري.

ويمكن أن يسير هذا القطار بسرعة تصل إلى 360 كيلومترا في الساعة، مما يجعله واحدا من أسرع القطارات في العالم.

وصُممت مقاعد الركاب في هذا القطار، بشكل يسمح لها بالانحناء أكثر، مما يوفر المزيد من الراحة لهم، كما يحتوي كل مقعد على منفذ طاقة فردي لشحن الهاتف الذكي.

ولا يتميز قطار “الرصاصة” الجديد بسرعته الخيالية فقط، وإنما بقدرته أيضا على نقل الركاب بأمان أثناء وقوع زلازل.

كما تتميز رحلاته بالانسيابية والهدوء، لأنه يعمل بنظام “التعليق النشط” الجديد، الذي يساعد على امتصاص حركاته.

وتعتبر اليابان بلد رائد في هذا المجال، وفي سنة 2015، حطمت الرقم القياسي، بعدما أجرت اختبارا لقطار يسير بسرعة 603 كلم في الساعة.

ويعكف البلد الآسيوي، في الوقت الحالي، على إقامة قطار مغناطيسي معلق بين العاصمة طوكيو وناغويا، ومن المرتقب أن يجري افتتاحه في سنة 2027.

ويراهن المشروع الطموح على إتاحة السفر بين المدينتين في مدة لا تتجاوز أربعين دقيقة، علما أن المسافة بينهما تصل إلى 286 كيلومترا، وذلك بفضل سرعة تصل إلى 500 كيلومتر في الساعة، أما مدة الرحلة في الوقت الحالي، فتبلغ ساعة و32 دقيقة.