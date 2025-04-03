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الأسلحة البرازيلية في الشرق الأوسط.. تاوروس تستهدف السوق السعودية

3 - أبريل - 2025
مسدس من انتاج شركة تورس البرازيلية في بوردجورف بسويسرا يوم 10 أغسطس آب 2016. تصوير: أرند فيجمان - رويترز

مسدس من انتاج شركة تورس البرازيلية في بوردجورف بسويسرا يوم 10 أغسطس آب 2016. تصوير: أرند فيجمان - رويترز

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قال ساليزيو نوس الرئيس التنفيذي لشركة تاوروس أرماس البرازيلية لتصنيع الأسلحة لرويترز إن الشركة تتطلع إلى السوق السعودية وتوقع أن يساعد خط إنتاجها في الولايات المتحدة في تقليل أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء.

وتاوروس واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأسلحة في العالم وتنتج بشكل أساسي المسدسات والأسلحة الصغيرة للمستهلكين من القطاع الخاص وقوات الأمن.

وقال نوس إن الشركة ربما توقع قريبا صفقة مشروع مشترك مع شركة محلية في السعودية. وأضاف أنها قدمت عرضا إلى الحكومة السعودية وتنتظر دراستها للعرض.

ووفقا للرئيس التنفيذي، تصدر تاوروس في الوقت الحالي 85 بالمئة من إجمالي 7000 قطعة سلاح تُنتج يوميا في مصانعها البرازيلية إلى السوق الأمريكية. وتمتلك الشركة قدرة إنتاجية يومية إضافية تصل إلى 3000 قطعة سلاح في منشآتها الأمريكية.

وقال نوس في مقابلة خلال مؤتمر (إل.إيه.إيه.دي) الدفاعي في ريو دي جانيرو أمس الأربعاء قبل إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة “نراقب عن كثب عواقب الرسوم الجمركية”.

وأعلنت تاوروس في وقت سابق هذا الأسبوع عن مذكرة تفاهم تهدف إلى الاستحواذ على شركة ميرتساف التركية وتتطلع إلى استكمال الصفقة في النصف الثاني من 2025، وهو ما من شأنه أن يزيد من محفظة منتجاتها.

وقال نوس “سنكون الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم مجموعة متنوعة من الأسلحة، من عيار 22 إلى عيار 50، قد يُسرّع شراء الشركة التركية قرارنا الذي اتخذناه بالفعل بتصنيع الرشاش عيار 50”.

    المصدر :
  • رويترز

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