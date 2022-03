الأصول الرقمية تتوسع.. أكبر بورصة تحصل على ثاني ترخيص لها في الخليج

نجحت أكبر بورصة رقمية في العالم بينانس في الحصول على رخصتها الثانية في دولة الإمارات بعد ساعات من حصولها على الرخصة ذاتها من البحرين.

ووفقاً لموقع “كوين تليغراف”، فقد أعلنت منصة بينانس العالمية عن حصولها على ترخيص لإنشاء وتشغيل خدمات تداول الأصول الافتراضية، مما يتيح لها العمل في سوق دبي للأصول الافتراضية وفق نموذج “التطوير والاعتماد وتوسيع النطاق”.

حصلت بينانس على الترخيص لمزاولة نشاطاتها ضمن المرحلة التنظيمية الأولية لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، التي تتضمن إشرافاً تنظيمياً وامتثالاً إلزامي لضوابط مجموعة العمل المالي (فاتف).

#Binance has been granted a Virtual Asset License from Dubai’s Virtual Asset Regulatory Authority (VARA).

This licence ensures that #Binance will be able to operate its regional business from Dubai, UAE 🇦🇪https://t.co/bqeMe1T54z

— Binance (@binance) March 16, 2022