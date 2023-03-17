الأعلى منذ أشهر.. البيتكوين تنتفض وتحقق مكاسب كبيرة

حافظ سوق العملات الرقمية على موجة الصعود التي بدأها في الفترة الأخيرة، حيث تمكنت عملة البيتكوين “BTC” من تحقيق ارتفاع جديد هو الأعلى منذ أشهر، لتسجل مساء (الجمعة 17-3-2023) مكاسب بأكثر من 9% لتتجاوز حاجز الـ (27400 دولار).

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 65 مليار$ إلى إجمالي 1.150 تريليون$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ آب/أغسطس الماضي.

كما صعدت الإيثريوم بنسبة 5.5% إلى 1769 دولار، وارتفعت الريبل بنسبة 3.17% عند 38 سنت، فيما بلغ سعر عملة الدوج كوين (0.076 دولار)

وبحسب منشور على مدونة “سيركل” الشركة المنظمة لعملة التشفير المستقرة “USDC”، سحب المستثمرون حوالي 3 مليارات دولار خلال الأيام الماضية، ما يعني المزيد من السيولة والتي قد تجتذبها عملات أخرى.

وتأتي التدفقات الخارجة السريعة بعد أن سلط المنظمون الضوء على الودائع المرتبطة بالعملات المستقرة، باعتبارها عرضة للتقلبات خلال فترات ضغوط السوق، خاصة مع تزايد معدل طلبات الاسترداد.

وقال محللون لدى “موديز” في مذكرة، إن فقدان “USDC” لربط عملته يسلط الضوء على أن الروابط بين عالم التشفير والتمويل التقليدي لا يمكن التنبؤ بها، وقد تدفع المؤسسات المالية إلى إعادة النظر في العمل مع مشغلي العملات المستقرة.

من جهته اعتبر مؤسس شركة تال باكين “مايكل برفيس”، أن الأصول المشفرة تحقق مكاسب قوية في الفترة الحالية، وذلك بسبب أن مرحلة رفع أسعار الفائدة الأمريكية تقترب من النهاية، وهو ما يعني استمرار الحركة الصعودية على المدى القريب.