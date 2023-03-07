الأمل يعود للكريبتو.. بيتكوين صوب 30 ألف دولار

رغم العديد من العوامل التي أثرت على سوق العملات الرقمية في الفترة الأخيرة، تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تداولات، الثلاثاء، فيما تحاول بيتكوين الصعود بعد 3 أسابيع من التراجع.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق الكريبتو عبر تداول أكثر من 22 ألف عملة رقمية مشفرة بنسبة 0.56% لتصل إلى 1.03 تريليون دولار، وسط تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة بلغت 32.73 مليار دولار.

وعلى مدار الـ3 أسابيع الماضية شهدت بيتكوين مرحلة تصحيح في السعر وتراجعت عن سعر الدعم البالغ 25,300 دولار لتصل إلى 22,452 دولار خلال مستهل تداولات اليوم الثلاثاء.

وتحاول بيتكوين الصمود والحصول على الدعم من المستثمرين خصوصاً في ظل مساعي السلطات الأمريكية إلى تقنين تداولات العملات المشفرة ونظام ستاكينج (إيداع العملات المشفرة مقابل عائد) ليتم التعامل معها وفق ضوابط هيئة الأوراق المالية الأمريكية، وهو ما سيزيد الإقبال على العملات المشفرة.

وفي سوق العقود الآجلة يتم تداول عملة بيتكوين بأسعار تقترب من 30 ألف دولار، الأمر الذي يؤكد ارتفاع شهية المستثمرين نحو الاستثمار وربما الادخار في أوعية عالية المخاطر مثل العملات الرقمية المشفرة، وذلك رغم ارتفاع التضخم واتجاه الفيدرالي الأمريكي لمواصلة سياسة التشديد النقدي، لكن مع تصريحات أعضاء الفيدرالي بأن الزيادة المرتقبة خلال اجتماع 21/22 مارس/ آذار الجاري لن تزيد عن 25 نقطة أساس (0.25%) جعل مستثمري العملات الرقمية أكثر اطمئناناً نحو الرهان على التيسير النقدي رغم بطء معدلات تراجع التضخم وزيادة الوظائف.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

ربح سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 مارس بنسبة 0.13% إلى 22,447.46 دولار.

كما صعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 433.36 مليار دولار.

وارتفع حجم التداولات على بيتكوين بنسبة 13.14% إلى 15.56 مليار دولار.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة تراجعت عملة بيتكوين بنسبة 4.11%.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

ارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.59% اليوم ليصل إلى 1,572.31 دولار.

زاد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 0.44% ليسجل 287.63 دولار.

وقفز سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 2.12% من قيمته ليسجل 0.3718 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.75% ليبلغ 0.3318 دولار.

وربح سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 1.48% ليصل إلى مستوى 0.07527 دولار.

في حين تراجع سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 0.02% ليصل إلى 5.94 دولار.