الأوكران يتهافتون لتحميل “ستارلينك”

يتهافت الأوكران الى تحميل تطبيق ستارلينك (Starlink) بعد تسليم الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، إيلون ماسك، السريع للمحطات التي تقدم الخدمة إلى الدولة التي شنت روسيا ضدها الحرب الشهر الماضي.

وأصبح التطبيق أكثر التطبيقات تحميلا في أوكرانيا، خاصة أنه يساعد مستخدمي الهواتف المحمولة على الوصول إلى خدمة الإنترنت.

في السياق، أشارت شركة Sensor Tower ، وهي شركة توفر بيانات لكل من App Store وGoogle Play، الى أنه تم تحميل التطبيق 21000 مرة على مستوى العالم، يوم الأحد، عبر المتجرين، وهي من أكثر عمليات التثبيت العالمية في يوم واحد، حيث تأتي معظم التحميلات من أوكرانيا.

كذلك حمّل المستخدمون التطبيق ما يقرب من مئة الف مرة في أوكرانيا وفقًا لـ Sensor Tower ، مع زيادة التنزيلات العالمية أكثر من ثلاثة أضعاف في الأسبوعين الماضيين.

وأصبح Starlink متاحًا في أوكرانيا بعد أيام من غزو روسيا، عندما ناشد وزير التحول الرقمي في البلاد، ميخايلو فيدوروف، ماسك، عبر Twitter لتزويد أوكرانيا بالمحطات الطرفية التي تمكن الخدمة، وهو طلب أنفذه ماسك بسرعة.

وأظهر بريد إلكتروني لشركة تسلا أن صانع السيارات، ساعد في التسليم السريع لمحطات Starlink إلى أوكرانيا لمدة يومين، وتوفير أنظمة تخزين بطاريات تستخدم في سيارات Tesla لتشغيلها. وأصبح انقطاع الإنترنت مشكلة متنامية في أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا غزوها قبل ثلاثة أسابيع.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد حذّرت الأسبوع الماضي من أن روسيا تستهدف “على الأرجح” البنية التحتية للاتصالات في أوكرانيا، لكن الوصول إلى الإنترنت قد يتوقف أيضًا بسبب الأضرار الجانبية للبنية التحتية الناجمة عن الهجمات الروسية. وأبلغت الوزارة عن انقطاع الخدمة في ماريوبول وسومي وخاركيف والعاصمة كييف.

وأفادت “بي إن سي نيوز” استنادًا إلى بيانات من شركة تتبع الإنترنت مقرها الولايات المتحدة، أن مدينة ماريوبول المحاصرة كانت بدون إنترنت فعليًا لمدة أسبوع على التوالي اعتبارًا من 9 مارس.