"الإسترليني الرقمي".. بريطانيا تدرس إصدار عملة مشفرة

تدرس الحكومة البريطانية إصدار عملة مشفرة وطنية باسم “الجنيه الإسترليني الرقمي”، مؤكدًا التزام لندن بأن تصبح مركزًا عالميًا للعملات الرقمية.

وقال السكرتير في وزارة المالية، أندرو غريفيث، خلال جسلة لمجس النواب البريطاني إلى أن الحكومة قطعت شوطًا طويلًا لإنشاء نظام للاستخدام بالجملة ولأغراض الدفع.

وأوضح غريفيث في جلسة استماع للجنة الخزانة المختارة أنه سيتم إطلاق استشارة عامة حول سمات الجنيه الرقمي في الأسابيع المقبلة.

ونقلت شبكة “بي بي سي” البريطانية عن غريفيث قوله: “أريد أن نمضي قدمًا في تأسيس نظام ضمن قانون الخدمات المالية والأسواق، الذي تجري مناقشته حاليًا في البرلمان، للاستخدام بالجملة لأغراض الدفع من العملات المستقرة”.

وأخبر غريفيث اللجنة أنه “من الصواب السعي لتبني التقنيات المالية الحديثة في السوق، لا سيما عندما يكون لدينا مثل هذا القطاع المالي والتكنولوجي القوي”.

وقال إنه أراد إتاحة الفرصة لهذه “التكنولوجيا التي من المحتمل أن تغير قواعد اللعبة، والتي يمكن أن تتحدى كل تلك الصناعات المالية، ولكنها تعمل أيضًا على تنشيطها”.

وأدى الانخفاض السريع في قيمة “البيتكوين” والأصول المشفرة الأخرى، إلى تصاعد المخاوف بشأن ما إذا كان يمكن اعتبار أي عملة مشفرة، مستقرة.

ووفقًا للشبكة، ستكون هناك أيضًا استشارة عامة حول أول نهج تنظيمي عام لبريطانيا لأصول التشفير، وهو قطاع خضعت فيه حماية المستهلك للتدقيق في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الشبكة: “لكن الاستشارة ستشكل جزءًا من مرحلة البحث والاستكشاف وستساعد كلًا من بنك إنجلترا والحكومة على تطوير الخطط خلال السنوات القليلة المقبلة”.

أشار غريفيث إلى أنه “عندما يتعلق الأمر بتنظيم العملات المشفرة، فإن كونك على صواب هو أكثر أهمية من أن تكون أولًا، بالنظر إلى السمعة المالية القوية للمملكة المتحدة”، مضيفًا أنه “سيكون نشاطًا يستغرق وقتًا طويلاً”.

ولفتت الشبكة إلى أن “الاتحاد الأوروبي وضع أول مجموعة شاملة من القواعد في العالم لتنظيم أسواق العملات المشفرة، وأنه من المقرر أن تحصل الدول الأعضاء على الموافقة النهائية في الأسابيع المقبلة، وتدخل حيز التنفيذ في عام 2024”.

وأوضح غريفيث أن “قواعد المملكة المتحدة يمكن أن تكون أوسع لتشمل التمويل اللامركزي”، مشيرًا إلى أن “الجميع سيستفيد من شفافية أكبر”.

وقال أمام اللجنة: “نريد نظامًا صحيحًا يعمل بالطريقة الصحيحة، وله التوازنات الصحيحة”، مضيفًا أنه “سيتم عقد ما لا يقل عن 6 موائد مستديرة مع العاملين في صناعة العملات المشفرة، من أجل تأكيد دورنا كمنظمين وصناع قرار”.