الإمارات تطلق أول مركبة إلى سطح القمر

كشفت الإمارات عن موعد وتفاصيل إرسال أول مركبة سطح القمر، لتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع دول العالم نمواً في استكشاف الفضاء.

وقال حمد المرزوقي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، الاثنين، إن دولة الإمارات ستطلق أول مركبة قمرية لها في نوفمبر المقبل.

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا ناشيونال”، أن المركبة الجوالة “راشد”، ستنطلق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا بين 9 و15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وسيتم إطلاق العربة الجوالة على متن صاروخ فالكون 9 سبيس إكس، وتهبط على القمر بواسطة مركبة هبوط يابانية في شهر مارس/ آذار.

ونقلت الصحيفة عن المرزوقي قوله: “انتهينا من اختبار العربة الجوالة ونحن سعداء بالنتائج، وتم دمج العربة الجوالة مع المسبار، وهي جاهزة للإطلاق”.

وتعد مهمة القمر جزءا من استراتيجية دولة الإمارات الأوسع نطاقا لتصبح لاعبا رئيسيا في مجال استكشاف الفضاء، وإذا نجحت مهمة القمر، ستنضم الإمارات واليابان إلى صفوف الولايات المتحدة وروسيا والصين فقط كدول وضعت مركبة فضائية على سطح القمر.

ومن المتوقع أن تقوم مركبة راشد الجوالة بدراسة سطح القمر والتنقل على سطح القمر وكيفية تفاعل الأسطح المختلفة مع جزيئات القمر، وستحمل المركبة التي يبلغ وزنها 10 كيلوجرامات (22 رطلاً) كاميرتين عاليتي الدقة وكاميرا مجهرية وكاميرا تصوير حراري ومسبار وأجهزة أخرى.

وتخطط دولة الإمارات لاستخدام أكثر الأقمار الصناعية التجارية تطورا في الشرق الأوسط لإنتاج صور عالية الدقة من الأقمار الصناعية، كما حددت هدفًا طموحًا لبناء مستعمرة بشرية على سطح المريخ بحلول عام 2117.