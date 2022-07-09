اتصالات الإمارات تطلق تطبيق GoChat Messenger المتميز والمتكامل

بات بإمكان المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الدردشة مع العائلة والأصدقاء والحصول على الكثير من المزايا عبر تطبيق GoChat Messenger.

وأعلنت شركة اتصالات الإمارات عن إطلاق التطبيق المتكامل، الذي يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، واستخدام العديد من المزايا المتنوعة مثل الدردشة مع العائلة والأصدقاء، والتحويلات المالية، ودفع الفواتير، والألعاب، والاطلاع على أحدث الأخبار والفعاليات، واستخدام عروض وخصومات تطبيق بسمات، وغيرها العديد من الخدمات المنزلية.

ويُعد تطبيق GoChat Messenger أحدث الحلول التي تضاف إلى مجموعة المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء لخدمات الاتصال الذكية في المرحلة الراهنة.

ويشكل التطبيق منصة عالمية يمكن لأي شخص حول العالم تنزيله من متاجر تطبيقات أندرويد وآبل، ولا يتطلب التسجيل فيه سوى رقم هاتف متحرك، ليستمتع سكان الإمارات بالتواصل السلس مع الأصدقاء والعائلة في جميع أنحاء العالم.

ويقدم التطبيق ميزات فريدة ومتكاملة للمشتركين في الإمارات، ويتيح لهم الاطلاع على أحدث الأخبار والأحداث في الدولة، والاستمتاع بالألعاب المجانية.

ويهدف التطبيق إلى تحسين تجارب العملاء، متيحاً لهم ميزة التحويلات المالية الدولية والمحلية، ودفع الفواتير عبر المحفظة الإلكترونية eWallet. كما يقدم التطبيق للعملاء خدمات منزلية موثوقة بما في ذلك اختيار خدمات تنظيف المنزل، وإجراء مسحة PCR في المنزل، والخدمات المنزلية لمراكز التجميل، والهدايا. كما يمكن للعملاء أيضاً استخدام مجموعة معينة من عروض وخصومات تطبيق بسمات مباشرةً عبر تطبيق GoChat Messenger.