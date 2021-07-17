الإيموجي الصوتي.. ميزة جديدة لتطبيق “ماسنجر”

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للإيموجي، أطلقت شركة فيسبوك، السبت، “الإيموجي الصوتي” على تطبيق “ماسنجر”.

وسيتمكن مستخدمو تطبيق “ماسنجر”، بدءًا من اليوم، من التعبير عن مشاعرهم باستخدام رموز الإيموجي مع الصوت، وهي ميزة جديدة تمكنهم من إرسال مقاطع صوتية قصيرة خلال الدردشة على تطبيق ماسنجر.

وسيتمكن المستخدمون من اختيار الأصوات المناسبة من بين العديد من الخيارات التي تتراوح بين المؤثرات الصوتية مثل صوت (الصراصير والتصفيق والطبول وضحكة الشرير)، وكذلك المقاطع الصوتية من بعض أغاني البوب والبرامج التلفزيونية المفضلة لديهم، وسيتم إرسال كل صوت كرمز تعبيري بدون كلمات، مما يوفر للمستخدمين متعة التعبير عن مشاعرهم من خلال مقاطع صوتية ذات صلة بثقافتهم.

كما تطلق فيسبوك مكتبة كبيرة تحتوي على “الإيموجي الصوتي” والتي سيتم تحديثها بانتظام عبر إدخال أصوات جديدة ومقاطع صوتية شهيرة، وسيتوفر لكل مقطع صوتي الإيموجي الذي يوافقه في التعبير، حتى يتمكن عشاق استخدام الإيموجي من تعزيز قدرتهم على التعبير من خلال الدمج بين الاثنين.

وللتعرف على ميزة “الإيموجي الصوتي” الجديدة، يمكن للمستخدمين فتح تطبيق ماسنجر والبدء في إجراء محادثة والضغط على أيقونة الوجه الضاحك للدخول إلى صندوق الرموز التعبيرية، ثم الضغط على أيقونة مكبّر الصوت، ومن هناك يمكنهم اختيار وإرسال “الإيموجي الصوتي” الذي يفضلونه.

وكشفت فيسبوك عن بياناتها الخاصة باستخدام رموز الإيموجي على منصتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي أظهرت أن الرموز التعبيرية “الوجه الضاحك مع دموع” و”القلب الأحمر” و”القلب الأسود” و”كعكة عيد الميلاد” و”الكرز” كانت هي الأكثر استخدامًا في مصر.

وبالإضافة إلى ذلك، وخلال الأشهر الثلاثة الماضية أيضًا، رصدت فيسبوك زيادة ملحوظة في استخدام إيموجي الطائرة على مستوى العالم بين مستخدمي تطبيق فيسبوك، وذلك بالتزامن مع استمرار تخفيف قيود السفر وتطلع الناس نحو العودة إلى الاستمتاع بالسفر والسياحة الدولية مرة أخرى.

كما كشفت فيسبوك أيضًا أنه وعلى مستوى العالم، تقوم النساء بنشر تعليقات ومشاركات تحتوي على الرموز التعبيرية أكثر من الرجال. ومن المثير للاهتمام أن استخدام الرموز التعبيرية مثل “النار” كانت من بين الأكثر شعبية بين الرجال أكثر من النساء، وأن الوجه التعبيري بعيون على شكل قلب كان الأبرز والأكثر شعبية بين النساء في مصر.

ورصدت “فيسبوك” أكثر 4 رموز تعبيرية استخدامًا في مصر وكانت هي الوجه بدموع الفرح، والقلب الأحمر الثقيل، والقلب الأحمر، والقلب الأسود الثقيل.

وراجعت كيفية اعتماد المستخدمين في مصر على الرموز التعبيرية الخاصة بالأطعمة والمشروبات للتعبير عن مشاعرهم، وكان من بين أكثر الرموز التعبيرية استخدامًا كعكة عيد الميلاد، وقدر العسل وشورت كيك وكرز وفراولة.