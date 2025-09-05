الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل 3.45 مليار دولار بسبب التكنولوجيا الإعلانية

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (3.45 مليار دولار) على شركة غوغل المملوكة لألفابت اليوم الجمعة بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في مجال التكنولوجيا الإعلانية المربحة، وهي عقوبة صارمة ضد الشركة ربما تثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي الغرامة، وهي رابع غرامة تفرض على غوغل في معركتها المستمرة منذ عقد من الزمن مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وسط توتر تجاري محتدم بين القوى العالمية الكبرى وتهديدات أمريكية بالرد على تدقيق الاتحاد الأوروبي في شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوة من قبل المفوضية الأوروبية بسبب شكوى من مجلس الناشرين الأوروبيين. وهدد ترامب، الذي استهدف أوروبا برسوم جمركية، بالرد على الاتحاد الأوروبي في حال قيامه بأي إجراءات مضادة تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتعتزم غوغل الطعن على قرار الغرامة.