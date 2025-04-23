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الاتحاد الدولي للسيارات يعتمد جنرال موتورز كمزود لمحركات فورمولا 1 اعتباراً من 2029

منذ 40 دقيقة
شركة جنرال موتورز

شركة جنرال موتورز

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قال الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الأربعاء “إن الهيئة الحاكمة لفورمولا 1 اعتمدت رسميا جنرال موتورز كمزود رسمي للمحركات اعتبارا من 2029”.

وتأتي المحركات ثمرة شراكة بين تي.دبليو.جي وجنرال موتورز لتزويد فريق كاديلاك الجديد الذي سيظهر لأول مرة في الموسم المقبل بالمحركات.

وسيستخدم فريق كاديلاك وحدات طاقة من فيراري إلى أن تتوفر محركات جنرال موتورز.

وقال الرئيس التنفيذي لوحدات طاقة جنرال موتورز روس أوبلينز في بيان “مع هذه الموافقة من الاتحاد الدولي للسيارات، سنواصل تسريع جهودنا لجلب وحدة طاقة أمريكية الصنع لفورمولا 1”.

وتعتزم الشركة افتتاح منشأة مخصصة لهذا الغرض قرب تشارلوت في ولاية نورث كارولاينا في 2026.

    المصدر :
  • رويترز

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