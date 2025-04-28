الاتحاد للطيران تخطط لإضافة 22 طائرة إلى أسطولها خلال 2025

قال أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية اليوم الاثنين إن الشركة تخطط لإضافة 20 إلى 22 طائرة جديدة خلال 2025 في إطار سعيها لزيادة أسطولها إلى أكثر من 170 طائرة بحلول 2030.

وأضاف نيفيس خلال حديثه على هامش معرض سوق السفر العربي بدبي أن تأخيرات التسليم لن تؤثر على الأهداف التي تخطط الاتحاد للطيران لتحقيقها بحلول 2030.

وتخطط الاتحاد للطيران، المملوكة للقابضة (إيه.دي.كيو) التي تدير أصولا بقيمة 225 مليار دولار، لتسيير رحلات إلى أكثر من 125 مطارا بحلول 2030، وذلك في إطار جهود إمارة أبوظبي الغنية بالنفط لتنويع اقتصادها والتحول إلى مركز عالمي للسفر.