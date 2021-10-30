الاسم الجديد لشبكة فيسبوك يوقعها في “ورطة”!

لم تمض أيام على الحدث التاريخي الذي أعلن عنه مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، بتغيير اسم الشركة إلى “ميتا” بشكل رسمي اعتباراً من الخميس المقبل، حتى بدأت أولى المشاكل تواجه الشركة نتيجة هذا الإعلان.

حيث أثار اسم فيسبوك الجديد سخرية الإسرائيليين ولدى المتحدثين بالعبرية بسبب معنى الاسم الجديد “ميتا” والذي يعني باللغة العبرية “ميت”.

وكتبت منظمة الإنقاذ الإسرائيلية “زاكا”، التي تعمل على ضمان دفن لائق لمن يتوفى من اليهود، والتي كتبت بدورها على تويتر: “لا تقلقوا، نحن نعمل على ذلك”.

من جانبها كتبت الخبيرة التقنية، نيريت فايس، على “تويتر” أن اسم الشركة الجديد سيكون موضوعا للسخرية لسنوات طويلة بسبب معناه في العبرية”.

إلى ذلك، انتشر وسم “#FacebookDead” أي فيسبوك توفي بين المغردين الشامتين على تويتر.

وقدم زوكربيرغ شعار الشركة الجديد، موضحا أن كلمة “ميتا” تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني “ما بعد”.

مضيفا أن الاسم يرمز إلى حقيقة أنه يمكنك دائمًا بناء شيء جديد.

وفور إعلان زوكربيرغ، أظهرت بيانات ارتفاع أسهم “فيسبوك” بنسبة 3 في المئة تقريبًا على ضوء إعادة تسمية الشركة.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تضيع فيها علامة تجارية ما بين “حبال” الترجمة، أو تسقط ربما في فخ الترجمة، بحسب ما أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

فحينما وصلت علامة “كنتاكي فرايد تشيكن” الشهيرة إلى الصين خلال الثمانينيات من القرن الماضي بعبارة “العق أصابعك”، لم تقابل بالحماس من قبل السكان، لا سيما وأن الترجمة لهذا الشعار من الإنجليزية إلى لغة الماندرين تعني “تخلص من أصابعك”!.

لكن مع ذلك، لم تكن الأضرار كبيرة، ولا تزال الآن كنتاكي من أكبر سلاسل مطاعم الوجبات السريعة في البلاد.