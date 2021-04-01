الاسم لا يزال غامضاً.. تسريبات عن مواصفات الهاتف الجديد من شركة Realme

حصل هاتف جديد من الفئة المتوسطة من شركة Realme على شهادة ترخيص TENAA الصينية، حيث ظهر الهاتف تحت الاسم الرمزي ​​ RMX3142 وقدرات الـ 5G.

وبالرغم من ان قائمة TENAA تكشف عن شكل الهاتف ومواصفاته، إلا أن اسمه الرسمي لا يزال غامض.

وعلى ما يبدو، فإن هاتف RMX3142 Realme لا يحتوي على مستشعر لبصمة الأصبع من الخلف او الجانب، لذا فمن الواضح ان الهاتف قادم بشاشة OLED تضمن مستشعر البصمة تحتها.

تكشف القائمة أنه الهاتف مجهز بشاشة بحجم 6.43 بوصة بها فتحة للكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليسرى.

يمكننا رؤية أزرار التحكم بمستوى الصوت على الجانب الأيسر من Realme RMX3142، في حين يظهر زر التشغيل على الجانب الأيمن. في حين يضم الجزء العلوي الأيسر من ظهر الهاتف على إعداد الكاميرا الخلفية المثبت على شكل مستطيل، والذي يحتوي على ثلاثة كاميرات وفلاش LED.

سيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 OS، وسيأتي ببطارية مصنفة “4400 مللي أمبير” مما يشير إلى أن قيمتها النموذجية يمكن أن تكون 4500 مللي أمبير.

لم يحصل الهاتف على شهادة 3C حتى الآن، وبالتالي، لا توجد اي معلومات حول سرعات الشحن. وأخيرًا، تبلغ أبعاد الهاتف 159.1 × 73.4 × 8.1 ملم.

ونظرًا لأن Realme RMX3142 حصل على شهادة TENAA، فمن المتوقع ان يظهر رسميًا في وقت لاحق من هذا االشهر.