الانسحاب بهدوء.. ميزة جديدة من "واتساب" للمحادثات الجماعية

يتابع تطبيق المحادثات الأشهر في العالم “واتساب” اختبار وإطلاق ميزات جديدة تساهم في جعل تجربة المستخدمين أكثر متعةً وسهولة.

والميزة الجديدة التي يختبرها تطبيق المراسلة تسمح الانسحاب بهدوء من دردشة جماعية أصبحت غير ‏ذات صلة بالمستخدم الراغب في مغادرتها.

وقد يصبح بإمكان المستخدم الانسحاب من الدردشة دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين، وفقا لما اكتشفه موقع “وابيتاإنفو” في الإصدرات التجريبية المبكرة من “واتسآب”.

وعند تفعيل الميزة، سيكون مسؤولو المجموعة فقط هم من سيظلون قادرين على معرفة من يغادرها، على عكس الأعضاء الآخرين.

ومن المتوقّع أن تمنع الميزة الجديدة المواجهات المحرجة مع أعضاء المجموعة الأكثر حساسية، والذين قد يعتبرون المغادرة أمرًا مهينًا لهم.

في هذا السياق، نشر موقع “وابيتاإنفو” لقطة شاشة ثابتة (سكريت شوت) تبيّن نص الرسالة التي تظهر عند الرغبة في الخروج من دردشة جماعية، وهي: “سيتم إعلامك أنت ومسؤولي المجموعة فقط بأنك تركت المجموعة”.

ويتم التخطيط لنشر ميزة الانسحاب من مجموعة دردشة بهدوء “في تحديث مستقبلي”، ولكن لم يتم تحديد تاريخ للإصدار حتى الآن.

وكانت “واتساب” قد كشفت، الشهر الماضي، عن أداة جديدة تسمى “المجتمعات”، والتي تتيح مراسلة عدة مجموعات في وقت واحد.

وستسمح الأداة للمستخدمين بتنظيم محادثات جماعية مختلفة معا تحت موضوع رئيسي واحد، وعلى سبيل المثال، مدرسة أطفالهم أو الشارع الذي يعيشون فيه، مع قدرة مسؤولي المجتمع على مشاركة الرسائل مع الجميع، والتحكم في المجموعات التي يمكن تضمينها.