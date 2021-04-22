الانفجارات البركانية في محيطاتنا تطلق انفجارات من الطاقة تكفي لتشغيل قارة بأكملها

وجدت دراسة أن البراكين تحت الماء تنتج الكثير من الطاقة التي ستكون قادرة على تشغيل قارة بأكملها.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

إن البراكين الموجودة تحت الماء تتواجد في قاع البحر حول العالم ، ولكن كان يعتقد أنّ انفجاراتها هب أقل إثارة من الانفجارات الأرضية، كون الحمم بطيئة الحركة ولا تؤدي إلى سحب رماد.

ومع ذلك ، وجدت دراسة جديدة أنّ الانفجارات تحت الماء تنتج غيوم رماد والتي بدورها تدفع كميات كبيرة من الماء الساخن التي تنتشر صعوداً ثم إلى الخارج.

وقد تم الكشف عن هذه الكميات الكبيرة من غيوم الرماد سابقاً مع الباحثين الذين حددوا مدى مسافتها وسرعة انتقالها، والتي دفعت حوالي أربعين مليون بركة سباحة من المياه ذات الحجم الأولمبي.

ومع ذلك ، فإن مصدرها وآلية تشكيلها ظلت لغزاً.

قدم باحثون من جامعة ليدز نموذجاً رياضياً لإلغاء أصولهم ووجدوا أنها تتشكل بسرعة أثناء ثوران الحمم البركانية.

تم إدخال بيانات عن حجم وموقع رواسب الرماد في النموذج وأعاد الكمبيوتر إنشاء الديناميكيات التي من شأنها أن تؤدي إلى تكوينها.

يقول الباحثون إن هذا كشف أنه من أجل إنشاء رواسب الرماد تحت الماء هذه وتشغيل الغيوم الضخمة ، يجب أن تطلق الانفجارات البركانية طاقة هائلة تعادل استخدام الطاقة في الولايات المتحدة بأكملها.

وقال الدكتور سام بيغلر ، عالم الرياضيات في جامعة ليدز: “يقدم عملنا دليلاً على أن الجزيئات الضخمة ترتبط مباشرة بثوران الحمم البركانية وهي مسؤولة عن نقل الرماد البركاني في أعماق المحيط”.

“إنه يظهر أيضاً أن الغيوم يجب أن تكون قد تشكلت في غضون ساعات ، مما يخلق معدل هائل من إطلاق الطاقة.”

قال الدكتور ديفيد فيرغسون ، من كلية الأرض والبيئة في جامعة ليدز: “تحدث غالبية النشاط البركاني للأرض تحت الماء ، ومعظمها على أعماق عدة كيلومترات في أعماق المحيط ، ولكن على النقيض من البراكين الأرضية ، إنّ اكتشاف حدوث ثوران في قاع البحر أمر صعب للغاية.

“وبالتالي ، لا يزال على العلماء أن يتعلموا الكثير عن البراكين الموجودة تحت الماء وآثارها على البيئة البحرية.’

في عام 2019 ، يُعتقد أن ولادة بركان تحت الماء في المحيط الهندي قد تسببت في سلسلة من الزلازل الغامضة التي شعربها الناس حول العالم.

تم التقاط رشقات نارية قصيرة من النشاط الزلزالي بواسطة أجهزة استشعار تصل إلى بعد 10,000 أميال من موقع “بركان تحت الماء” بالقرب من جزيرة مايوت الفرنسية.

أراد باحثون في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) توضيح أصل الزلازل الصغيرة التي هزت الجزيرة ، الواقعة بين أفريقيا ومدغشقر.

وفقاً لمكتب الأبحاث الجيولوجية والتعدين الفرنسي ، اكتشف الفريق “بركان تحت الماء” جديد يقع على بعد 31 ميلاً (50 كم).