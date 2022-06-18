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الانهيار مستمر.. بيتكوين تنخفض الى أدنى مستوياتها منذ كانون الأول 2020

منذ 14 دقيقة
بيتكوين

بيتكوين

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تواصل سوق العملات المشفرة “الكريبتو” انهيارها، مسجّلةً خسائر فادحة. ولحق الانهيار بالعملة الرقمية الأشهر “بيتكوين” لتنخفض الى مستويات قياسية.

في التفاصيل، انخفض سعر بيتكوين بنسبة 6.98 في المئة، ليصل لما دون 20 ألف دولار للمرة الأولى منذ 16 ديسمبر كانون الأول 2020 .

ووفق بيانات التعامل على منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، انخفضت بيتكوين بنسبة 6.98% إلى 19.487 ألف دولار.

وحسب بوابة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، انخفضت تكلفة بيتكوين بنسبة 6.50% لتصل إلى 19554 ألف دولار.

وتعرضت الأصول المشفرة لهزة قوية في وقت سابق، بعدما أوقفت منصة الإقراض المشفرة “سيلزيوس” عمليات السحب مؤقتا، مما أثار مخاوف حول الملاءة المالية في الشركة والتي يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من السوق.

وأعقب ذلك إيقاف أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم “بينانس” لعمليات السحب أيضا.

وأعلن بنك العملات المشفرة “بلوك فاي” تخفيض الوظائف نظرًا لتأثير اضطراب السوق على الشركات.

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