البابا فرنسيس يُحذّر من "الاحتمالات التخريبيّة" للذكاء الاصطناعيّ

دعا البابا فرنسيس العالم اليوم الثلاثاء، إلى التفكير في المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، وأشار إلى “الاحتمالات التخريبية والتأثيرات المتناقضة” للتكنولوجيا الجديدة.

وأصدر البابا فرنسيس (86 عامًا) التحذير في رسالة مسبقة من أجل اليوم العالمي للسلام للكنيسة الكاثوليكية الذي يوافق رأس السنة الجديدة. وأصدر الفاتيكان الرسالة في وقت مبكر كالمعتاد.

وقال من قبل إنه لا يعرف كيف يستخدم الكمبيوتر.

وجاء في البيان أنّ بابا الفاتيكان “يذكر بالحاجة إلى اليقظة والعمل حتى لا يتجذر منطق العنف والتمييز في إنتاج مثل هذه الأجهزة واستخدامها على حساب الأكثر ضعفًا واستبعادًا”.

وأضاف أنّ “الحاجة الملحة لتوجيه مفهوم الذكاء الاصطناعي واستخدامه بطريقة مسؤولة ليكون في خدمة الإنسانية، تتطلب أن يمتد التفكير الأخلاقي إلى مجالي التعليم والقانون”.

واعترف بابا الفاتيكان في عام 2015 بأنّه “كارثة” في التعامل مع التكنولوجيا، لكنه وصف الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية بأنها “هدية من الرب” شريطة أن تُستخدم بحكمة.

وانضم الفاتيكان في عام 2020 إلى شركتي التكنولوجيا مايكروسوفت وآي.بي.إم لزيادة تطوير الناحية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، والدعوة إلى تنظيم بعض التقنيات مثل التعرف على الوجه.