الجمعة 29 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 23 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الولايات المتحدة تترقب عاصفة شتوية قوية

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2022 10:13 صباحًا
عواصف ثلجية تضرب الولايات المتحدة

عواصف ثلجية تضرب الولايات المتحدة

A A A
طباعة المقال

ساد برد قارس معظم أنحاء الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم الجمعة 23\12\2022، مصحوبا بعاصفة شتوية ضخمة تتجمع في الغرب الأوسط مما دفع السلطات لإصدار تحذيرات لنحو ثلثي السكان من الطقس القاسي، مما يربك خطط السفر لملايين الأمريكيين.

ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد في مطلع الأسبوع، من المتوقع أن تتطور العاصفة التي تلوح في الأفق إلى “إعصار قنبلة”، مما يؤدي إلى إطلاق ثلوج كثيفة تعيق الرؤية من السهول الشمالية ومنطقة البحيرات العظمى إلى أعالي وادي مسيسيبي وغرب نيويورك.

ومن المتوقع أن يمتد البرد القارس الذي اشتد بسبب الرياح العاتية إلى أقصى الجنوب حتى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ونشرت السلطات تحذيرات من برد قارس عبر ولايات ساحل الخليج، تكساس ولويزيانا وألاباما وفلوريدا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن الإعصار القنبلة قد يطلق العنان لتساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 1.25 سنتيمتر في الساعة مدفوعة برياح شديدة القوة، مما يحد من الرؤية إلى ما يقرب من انعدامها تماما.

وتم إلغاء أكثر من 5000 رحلة جوية أمريكية كانت مقررة ليومي الخميس والجمعة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    ميزة جديدة من "واتساب"
    رسائل تُسبّب إحراجًا.. حلّ جديد من "واتساب" إن اخترت "حذف لي فقط"
    روبوت حسناء "تدردش مجانًا"
    بلغات عدّة.. روبوت حسناء "تُدردش مجانًا" في أي وقت
    شعار شركة تويتر
    وزير ألماني يطالب بإشراف أوروبي مباشر على تويتر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عقد الزواج - تعبيرية
    فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما
    الشيف نصرت
    كأس العالم قطر ٢٢
    تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك
    قبيل إقدام الشاب محمد السيد على القفز من النافذة
    فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!