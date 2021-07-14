البنك المركزي الأوروبي يطلق مشروع “اليورو الرقمي”

أعلن البنك المركزي الأوروبي،الأربعاء، عن إطلاق مشروع تأسيس “يورو رقمي” لدول العملة الموحدة الـ19.

أعطى البنك المركزي الأوروبي الضوء الأخضر، لمشروع متعدد السنوات لإنشاء نسخة رقمية من اليورو، أو ما بات يعرف بـ”اليورو الرقمي”.

ويعتبر “اليورو الرقمي” المعادل الإلكتروني للأوراق النقدية والعملات المعدنية.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في بيان: “يهدف عملنا إلى ضمان استمرار حصول الأوروبيين والشركات في العصر الرقمي على أكثر أشكال المال أمانا، أموال البنك المركزي”.

وتستمر “مرحلة التقصي” الأولية عامين، وتركز على تصميم “اليورو الرقمي”، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيتم المضي به قدمًا أم لا.

ومن المرجح أن يكون اليورو الرقمي محفظة رقمية يمكن لسكان منطقة اليورو الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي الأوروبي.

ويعد ذلك جزءاً من حملة من جانب البنوك المركزية لتلبية الطلب المتزايد على وسائل الدفع الإلكترونية، ومعالجة الطفرة في العملات المشفرة للقطاع الخاص من بيتكوين إلى Diem المقترحة من قبل شركة “فيسبوك”.

وسيكون “اليورو الرقمي” وسيلة للدفع تمنح أصحابها حقاً لدى البنك المركزي الأوروبي -مثل الأوراق النقدية والعملات المعدنية- ولكن في شكل رقمي.

ومن المحتمل أن يشبه الحساب المصرفي عبر الإنترنت أو المحفظة الرقمية لدى البنك المركزي الأوروبي، وليس في مؤسسة تجارية، وفق ما نقلته “رويترز”.

هذا فرق أساسي، لأن البنك المركزي الأوروبي لا يمكن أن ينفد من اليورو، مما يجعل عملته الرقمية أكثر أمانًا في جوهرها من أي نظير في القطاع الخاص.