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البيتكوين إلى رقم قياسي جديد.. وقيمتها السوقية إلى 900 مليار دولار

19 - فبراير - 2021
بيتكوين

عملة "بيتكوين" الرقمية

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واصلت العملة الرقمية “البيتكوين”صعودها لتلامس سقف قياسياً جديداً، حيث سجلت 53 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق.

ويرى مؤسس موقع TradingAnalysis.com تود جوردون، وأحد ثيران بيتكوين، استمرار الصعود، مدفوعاً بتوالي دخول الشركات والمؤسسات إلى السوق، معتقداً أن السحاب سيكون حد صعودها، وفقاً لتعبيره.

وبلغت قيمة بتكوين الخميس 52175 دولارا، فيما سجلت عملة “إثيريوم”، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث الحجم والقيمة السوقية، ذروة قياسية عند 1939 دولارا، بعد أن صعدت نحو 1400 في المئة هذا العام.

وكانت بتكوين كسرت حاجز 50 ألف دولار الثلاثاء مسجلة رقما قياسيا جديدا، مواصلة ارتفاعا تغذيه مؤشرات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكسب قبولا بين مستثمرين رئيسيين.

وتحققت معظم مكاسب العملة المشفرة بعد إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية “تسلا” أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية.

وأضافت تسلا أنها ستقبل كذلك السداد بهذه العملة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

غير أن تسلا هي الأحدث فقط بين سلسلة من عمليات الاستثمار الكبيرة التي قفزت بعملة بتكوين المشفرة من عمليات التمويل الهامشية إلى ميزانيات الشركات ومكاتب التداول في وول ستريت إذ شرعت شركات ومديرو أموال تقليديون في الولايات المتحدة في شراء هذه العملة بقيم كبيرة.

ومع ارتفاع عملة “بتكوين” صعدت قيمتها السوقية وبلغت مستوى 900 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم منذ العام الماضي، إذ ينظر المستثمرون إلى بتكوين على أنها وسيلة تحوّط في مواجهة التضخم، وبديل لانخفاض قيمة الدولار.

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