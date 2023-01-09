البيتكوين تقود العملات الرقمية إلى مكاسب لافتة مع بداية 2023

قادت عملة البيتكوين موجة صعود ملحوظ للعملات الرقمية مع بداية العام الجديد 2023، حيث تمكنت (الاثنين 9-1-2023) من العودة لمستوى 17 ألف دولار، فيما حققت عملات أخرى مكاسب فاقت الـ10%.

وكان لافتاً ارتفاع عملة كاردانو بنحو 18% وعملة سولانا بنسبة 21%، فيما صعدت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم عند قرابة 848.8 مليار دولار مقابل 824 مليار دولار خلال تعاملات أمس.

وفي الوقت نفسه ارتفعت قيمة التداولات بنسبة الضعف تقريبا لتصل إلى 32.11 مليار دولار، خلال آخر 24 ساعة، مقارنة بـ16.7 مليار دولار خلال تعاملات اليوم السابق.

وجاءت تلك المكاسب مدفوعة من تفاؤل الأسواق بقرب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بوقف سياسته المتشددة في رفع أسعار الفائدة.

وكان سوق الذهب هو الآخر قد عزز مكاسبه بقوة جراء هذا التفاؤل.

ويتوقع خبراء أسواق المال، أن تشهد العملات الرقمية تداولات متذبذبة خلال الفترة الحالية، مع غياب عامل مؤثر يدفع العملات الرقمية للانتعاش، خاصة في ظل تواتر الأنباء التي تعكس تشدد حكومات الدول في التعامل معها.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

زاد سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنحو 3.53% ليبلغ 1,309.03 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 6.51% ليسجل 277.7 دولار.

وأضاف سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 2.28% ليسجل 0.34861 دولار.

الصين تودع سياسة “صفر كوفيد”.. طفرة اقتصادية شاملة مرتقبة

كما صعد سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 18.06% ليبلغ 0.3255 دولار.

وارتفع سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 3.90% ليصل إلى مستوى 0.07486 دولار.

وقفز سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 5.58% ليصل إلى 4.902 دولار.