البيتكوين.. صناعة تعدين العملة الرقمية الأقوى تزدهر في "تكساس"

قالت مجموعة تجارية كبرى إن حالات إفلاس منصات العملات المشفرة والمخاوف بشأن استهلاك الطاقة الكهربائية أخفقت في عرقلة نمو الصناعة في تكساس، مستشهدة بارتفاع الطلب على الطاقة لدى شركات تعدين البيتكوين.

وذكر لي براتشر رئيس مجلس بلوكتشين في تكساس أن شركات تعدين البيتكوين تستهلك حوالي 2100 ميجاوات من إمدادات الطاقة في الولاية. وقال براتشر إن هذا الاستخدام للطاقة ارتفع 75 بالمئة العام الماضي.

وأضاف براتشر “هناك بعض التحديات أمام صناعة تعدين البيتكوين”، مشيرا إلى أن مجموعته شهدت مؤخرا إفلاس منصتين بارزتين وقيام شركات تعدين أخرى بتقليص التوسعات.

كما تواجه الصناعة لوائح اتحادية جديدة تشمل فرض ضريبة مقترحة بنسبة 30 بالمئة على استخدام الكهرباء في التعدين الرقمي ودعوات من وزيرة الخزانة الأمريكية والهيئة التنظيمية المعنية بالسلع الأولية لوضع إطار تنظيمي.

وفرضت نيويورك هذا العام حظرا على بعض عمليات تعدين العملات المشفرة التي تعتمد على الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري. ومن المتوقع أن تحذو ولايات أخرى حذوها.

لكن في تكساس، قدمت بعض المقاطعات حوافز ضريبية واستمرت في جذب شركات التعدين إلى استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقال مات بروساك كبير المسؤولين التجاريين في مؤسسة بتكوين الأمريكية لتعدين العملات المشفرة، التي تجري إحدى عمليات التعدين الخاصة بها في مزرعة رياح بقدرة 280 ميجاوات في ولاية تكساس، “يعد تعدين البيتكوين نشاطا تجاريا كثيف الاستهلاك للطاقة، ولهذا السبب نجد أماكن مثل غرب تكساس مليئة بشركات تعدين البيتكوين”.

واستهلك موقع المؤسسة في مكامي بتكساس الشهر الماضي 173 ألف ميجاوات من الطاقة في الساعة، حوالي 60 بالمئة منها من الشبكة ونحو 40 بالمئة توفرها مزرعة الرياح القريبة. ويستخدم المنزل الأمريكي في المتوسط حوالي عشرة ميجاوات في الساعة خلال السنة، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.