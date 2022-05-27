التاكسي الطيار قريباً.. إليكم تاريخ انطلاق الخدمة في الولايات المتحدة

أعلنت شركة Joby “جوبي” الأميركية للطيران، أنها خصلت على موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة تسمح لها ببدء خدمات التاكسي الجوي تجاريًا.

على الرغم من أن الموافقة تمنح التصريح اللازم للبدء، لكن الشركة لا تزال تواجه بعض العقبات التنظيمية التى يجب التخلص منها قبل أن تتمكن طائراتها ذات المقاعد الخمسة من الطيران قانونيًا.

تعد موافقة الناقل الجوي من إدارة الطيران الفيدرالية من بين الموافقات التنظيمية الثلاث الحاسمة لإطلاق جوبي لخدمة النقل الجوي الكهربائية بالكامل فى عام 2024، وستسمح هذه الموافقة للشركة بتشغيل طائرات الإقلاع والهبوط العمودى الكهربائية كخدمة تاكسي جوي فى المدن والمجتمعات بجميع أنحاء الولايات المتحدة.

قالت إدارة الطيران الفيدرالية، في وقت سابق من هذا الشهر، إنها غيرت مسارها فى نهجها للموافقة على الطيارين لطائرات الإقلاع والهبوط العمودى المستقبلية، والتى تعمل بالطاقة الكهربائية، لكنها لا تتوقع تأخير إصدار الشهادات أو الموافقات التشغيلية.

يذكر أن طائرة تجريبية من طراز جوبي قد تعرضت، فى فبراير/شباط، لحادث في أثناء اختبار طيران فى قاعدتها بكاليفورنيا ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات.

أغلقت أسهم جوبي أمس، التي يتم تداولها في بورصة نيويورك، على ارتفاع 8%، لتبلغ القيمة السوقية للشركة 3.44 مليار دولار.

التاكسي الجوي

تعتبر جوبي شركة نقل مقرها كاليفورنيا تقوم بتطوير طائرة إقلاع وهبوط رأسية تعمل بالكهرباء بالكامل وتعتزم تشغيلها كجزء من خدمة تاكسي جوي تبدأ في عام 2024، للمساعدة في تقليل الازدحام الحضري وتسريع التحول إلى طرق النقل المستدامة.

تم تصميم طائرة جوبي التي تعمل بالكهرباء بالكامل لنقل طيار وأربعة ركاب حتى 150 ميلًا بشحنة واحدة وبسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة.

تأسست جوبي في عام 2009، وتوظف أكثر من 1000 شخص، ولها مكاتب في عدد من الولايات الأميركية بالإضافة إلى ميونيخ في ألمانيا.

أعلنت جوبي عن خسارة صافية قدرها 62.3 مليون دولار فى الربع الأول من العام الجارى، كما أعلنت عن التكاليف المتعلقة باعتماد الطائرات وعمليات التصنيع المبكرة.