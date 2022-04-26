التحول من “آيفون” إلى “أندرويد”.. ما قصّة التطبيق الجديد من غوغل؟

أفادت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية بأنّ غوغل أطلقت تطبيقًا يسمى ”التبديل إلى أندرويد“. ويتيح هذا التطبيق التحول من جهاز ”آيفون“ من شركة ”أبل“ إلى ”أندرويد“ بسهولة كبيرة.

و ينقل هذا التطبيق تلقائيًا البيانات مثل الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال دون الحاجة إلى كابلات أو بطاقات ذاكرة أو ”درجة جامعية في علوم الكمبيوتر“.

ويُذكر أنّ الانتقال من جهاز ”آيفون“ إلى جهاز ”أندرويد“ ليس بهذه السهولة، لكنّ من الواضح أن ”غوغل“ تأمل في أن سهولة هذا التطبيق الجديد ستقنع المزيد من محبي أجهزة ”أبل“ بالانتقال إلى جهاز مختلف.

ولتوضيح المزيد حول التطبيق، قالت ”غوغل“ في بيان: ”يساعدك تطبيق“Switch to Android“ على نقل أهم أنواع البيانات بما فيها الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال وروزنامة الأحداث بسرعة وأمان – إلى جهاز أندرويد جديد تمامًا بدون كابلات صعبة“.

بالاضافة الى نقل كل تلك البيانات الشخصية، يقدّم التطبيق الجديد أيضًا المساعدة، بما في ذلك إعدادات جهاز ”أندرويد“ جديد إلى جانب أدلة مثل كيفية إيقاف تشغيل ”iMessage“ من ”أبل“ حتى لا يفوت المستخدم الرسائل النصية المهمة المرسلة من الأصدقاء والعائلة.

في السياق عينه، قالت الصحيفة: ”بالطبع، من الجدير بالذكر أن لكل من أجهزة آيفون وأندرويد مزاياها… وإذا كنت تمتلك بالفعل مجموعة من أجهزة أبل الأخرى مثل ”MacBook“ و ”AirPods“ و ”Apple Watch“، فلن تجد أي هاتف أندرويد قادر على الاتصال بسلاسة وتقديم مثل هذه التجربة الموحدة“.

وأضافت: ”من المعروف أيضًا أن جهاز آيفون يميل للاحتفاظ بقيمته بشكل أفضل، ما يعني أنه سيكون أكثر قيمة إذا كنت ترغب في استبداله أو بيعه في المستقبل“.

هذا ولفتت الصحيفة إلى أن الكثير من الأشخاص يحبون أيضًا سهولة نظام التشغيل iOS من ”أبل“، وهو أكثر أمانًا من ”أندرويد“، إذ لا توجد طريقة لتحميل أو تثبيت أي شيء خارج متجر التطبيقات. مضيفة أنه رغم ذلك سيجد أي شخص يتحول إلى ”أندرويد“ المزيد من الخيارات مع مجموعة كبيرة من الشركات المصنعة التي تنتج الأجهزة.

وبحسب الصحيفة، تتميز العديد من هذه الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة بشاشات كبيرة وكاميرات ثلاثية العدسات وبطاريات ضخمة تدوم لأيام، فيما يوفر أندرويد أيضًا نظامًا أساسيًا أكثر انفتاحًا؛ مما يعني أن المستخدمين لديهم المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بإضفاء لمسة شخصية على هواتفهم والعثور على التطبيقات التي قد لا تظهر في المتاجر الرسمية.