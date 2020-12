التطبيقات العشر الأقوى تصنيفاً خلال 2020 على “غوغل بلاي”

مع اقتراب 2020 على الانصرام، وكما دأب متجر “غوغل بلاي” الإفتراضي كل عام، فقد أعلن عن أفضل تطبيقاته لهذا العام، وأضافت الشركة هذا العام فئات جديدة على الأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب، وقالت إن مستخدمي أندرويد وجدوها مفيدة كأفضل التطبيقات للنمو الشخصي والضّروريّات اليومية بحسب موقع engadge.

وكما كان الحال في السنتين الماضيتين، فقد صوّت المستخدمون لتطبيقهم المفضّل من كل فئة، فاعتبر تطبيق ” Disney +” أفضل تطبيق لهذا العام للمستخدمين في الولايات المتحدة، كما احتلت SpongeBob: Krusty Cook-Off مرتبة الشرف من فئة الألعاب، فيما اختاروا Bad Boys for Life كفيلمهم المفضّل . أمّا بما يخص جائزة “كتاب العام”، فكانت من نصيب “If It Bleeds” للمخرج ستيفن كينغ.

وبالإضافة، فاختار مستخدمو المتجر بنسخته الأميركية “Loona” كأفضل تطبيق للاسترخاء وقت النوم و The Legend of Zelda: Breath of the Wild المستوحاة من Genshin Impact كأفضل لعبة للمتجر لهذا العام.

وعلاوةً على ذلك، تضمنت القائمة أيضاً تطبيق Center للياقة البدنية والتغذية من Chris Hemsworth واعتبر كأحد أفضل تطبيقات النمو الشخصي وتطبيق “زووم” في قسم الأساسيات اليومية، كما تم اختيار ShareTheMeal للأمم المتحدة كأحد أفضل تطبيقات المتجر ، بينما ورد ذكر Disney + وDolby On في قائمة أفضل تطبيقات الترفيه.