الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
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التقاط إشارة مجهولة من مجرة تبعد 9 مليارات سنة عن الأرض

منذ ساعتين
الفضاء- تعبيرية

الفضاء- تعبيرية

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أعلن فريق دولي من علماء الفلك لأول مرة عن التقاط إشارة راديو تنبعث من مجرة تبعد نحو 9 مليارات سنة ضوئية عن الأرض.

وتمكن علماء من كندا والهند من التقاط إشارة من المجرة المسماة SDSSJ0826 + 5630 بمساعدة تليسكوب عملاق في الهند.

ويمكن أن تسمح موجة الراديو تلك لعلماء الفلك بالرجوع إلى الماضي وفهم الكون المبكر الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر نحو 13.7 مليار سنة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” Daily Mail البريطانية.

وقال أرناب تشاكرابورتي، عالم الكونيات والمؤلف المشارك للدراسة حول اكتشاف الموجات، لصحيفة “مترو” Metro البريطانية: “إنه يعادل نظرة إلى الوراء في وقت قدره 8.8 مليار سنة”.

ولم يتم إرسال الإشارة من قبل كائنات فضائية، ولكنها جاءت بدلا من ذلك من مجرة تشكل النجوم انبعثت عندما كان عمر الكون 4.9 مليار سنة فقط. وهذا هو أول كشف من نوعه للإشارة اللاسلكية من مثل هذه المسافة الهائلة.

وأضاف تشاكرابورتي: “يمكن للمجرة أن تصدر أنواعا مختلفة من إشارات الراديو. حتى الآن، كان من الممكن فقط التقاط هذه الإشارة المعينة من مجرة قريبة، ما يحصر معرفتنا في تلك المجرات الأقرب إلى الأرض”.

وأعلن العلماء عن نتائج هذه الدراسة في Royal Astronomical Society، وهي مجلة شهرية تابعة للجمعية الفلكية الملكية.

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