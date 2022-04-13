الثورة الكهربائية تصل الى المياه

قام “لوكا فيراري”، بطل سابق في الزوارق السريعة، بقيادة السفينة الكهربائية التجريبية الفردية، التي تزن حوالي 800 كغم، وتطير فوق الماء مثل طائر السنونو.

وقد نفّذ نموذج RaceBird الكهربائي من زوارق السباق البحرية بنجاح أول رحلة تجريبية له على نهر ”بو“ قرب بلدة ”سان نازارو“ الواقعة في شمال إيطاليا.

وبعدما أكمل رحلته الأولى، من المتوقع أن يشارك الزورق الكهربائي RaceBird في أول بطولة للقوارب الكهربائية في العالم، والتي تسمى E1 Series، وستقام في ربيع عام 2023.

الجهة المنظمة للسباق قالت على تويتر: ”يسرّنا أن نعلن أن RaceBird يطير، لقد ضربت الثورة الكهربائية المياه رسميًا بأول زورق سباق كهربائي بالكامل في العالم“.

وصمّمت الزورق الكهربائي RaceBird، النرويجية “صوفي هورن” ويبلغ طوله 7 أمتار، وعرضه متران.

ويجلس الطيارون في قمرة القيادة المغلقة أثناء تحليقهم بالقارب، الذي يبلغ مداه 50 ميلاً بحرياً، ويعمل مع 150 كيلوواط من الطاقة من محرك كهربائي خارجي وسرعة قصوى تبلغ 50 عقدة (58 ميلاً في الساعة).

هذا وتعمل تقنية القارب الهيدروليكي الرائدة على رفع الزورق ذي المظهر المستقبلي بحوالي 16 بوصة فوق الأمواج، ما يقلل السحب ويحسن السرعة بشكل كبير.

ووفق E1 Series فإن القارب الكهربائي السريع ”يجب أن يطير أكثر من أن يطفو“، حيث تم تصميمه خصيصًا لسباقات foil-to-foil racing وهي قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 50 عقدة (58 ميل في الساعة).

ويتيح هذا النوع من الزوارق للمتسابقين أن يعرضوا مهاراتهم باستخدام دوائر ضيقة وتقنية تقع قرب الشاطئ في قلب المناطق الحضرية.

وأثناء إجراء الاختبارات في نهر ”بو“، أجرى المهندسون العديد من الاختبارات الفنية وفحوص الأنظمة لتقييم أداء وموثوقية RaceBird، كما استخدم الفريق أيضًا الرحلة التجريبية كفرصة لاختبار عناصر مختلفة من تنسيق سباق E1.

وشمل ذلك تجربة العوامات المستقلة وملفات تعريف المنعطفات، إضافة إلى اختبار تحديد مواقع الكاميرات الموجودة على متن الزورق لاستخدامها في البث العالمي.