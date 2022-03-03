الحرب تنتقل إلى الفضاء.. روسيا ترد على العقوبات الأمريكية بهذا القرار

في أول ردة فعل لموسكو على العقوبات الأمريكية، أعلنت روسيا، الخميس، وقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ ردا على عقوباتها ضد روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال دميتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، إن “موسكو قررت وقف تزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ ردا على عقوباتها ضد روسيا”.

وأضاف أن “روسكوزموس” ستتوقف أيضا عن تقديم خدمة صيانة محركات الصواريخ التي كانت قد سلمتها سابقا إلى الولايات المتحدة.

وقف عمليات الإطلاق من بايكونور

وأعلنت الشركة المشغلة للأقمار الاصطناعية “وان ويب” الخميس أنها علّقت كل عمليات الإطلاق من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان.

وقالت “وان ويب” التي تتخذ في لندن مقرا “صوت مجلس إدارة +وان ويب+ على تعليق كل عمليات الإطلاق من بايكونور” وذلك بعدما طلبت روسيا ضمانات بألا تستخدم الأقمار الاصطناعية التي كان من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام لأغراض عسكرية.

أوكرانيا تشن هجمات مضادة

وقال مستشار عسكري للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن “أوكرانيا قادرة على شن هجمات مضادة على القوات الروسية الغازية، حتى في الوقت الذي تدافع فيه عن نفسها”.

وأضاف في إفادة بثها التلفزيون “تتزايد المساعدات المقدمة لنا كل دقيقة، وقوة العدو تتراجع في كل دقيقة. نحن لا ندافع فحسب، بل نشن أيضا هجمات مضادة”.