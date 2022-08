كأنها عالم آخر.. اكتشاف حفرة عملاقة في الصين بسبب مياه الأمطار الحمضية

اكتشف علماء صينيين حفرة عملاقة تحتوي على غابة من الأشجار في قاعها، ويبلغ عمق الحفرة المكتشفة 192 مترا، وهو عمق كافٍ لابتلاع “قوس غيتواي” الموجود في سانت لويس بالولايات المتحدة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا.

اكتشاف مثير

وعندما انطلق علماء الكهوف لاستكشاف الموقع في 6 مايو/أيار الجاري اكتشفوا أن هناك 3 مداخل لهذه الهوة، إضافة إلى أشجار ضاربة في القدم يبلغ ارتفاعها 40 مترا وتمتد أغصانها نحو ضوء الشمس الذي يأتيها عبر مدخل هذه الحفرة العملاقة.

ووفقا للتقرير الذي أورده موقع “لايف ساينس” (Live science) يذكر جورج فيني المدير التنفيذي لمركز أبحاث الكهوف والكارست الوطني (National Cave and Karst Research Institute) بالولايات المتحدة وغير المشارك في الاكتشاف أنها “أخبار رائعة”.

