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الخطوط الجوية الروسية تعلن خللاً تقنياً قد يعطل بعض رحلاتها

منذ ساعتين
شركة الطيران الروسية إيروفلوت

شركة الطيران الروسية إيروفلوت

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قال شركة الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت)،الناقل الوطني للبلاد، اليوم الاثنين إن عطلا حدث في أنظمة المعلومات الخاصة بالشركة، مما قد يتسبب في اضطرابات مؤقتة في العمليات.

وذكرت في منشور على تطبيق تيلغرام “نتيجة لذلك، من المتوقع إجراء تعديلات على مواعيد بعض الرحلات، بما قد يشمل تأخيرات وإلغاءات”.

وأوضحت أن “المتخصصين يعملون حاليا على تقليل التأثير على مواعيد الرحلات وإعادة الخدمات لوضعها الطبيعي”، لكنها لم تخض في تفاصيل بشأن حجم العطل أو سببه المحتمل.

ورغم العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي أدت إلى قيود كبيرة على السفر ومسارات الطيران، لا تزال إيروفلوت من بين أكبر 20 شركة طيران حول العالم من حيث عدد المسافرين.

وفي عام 2024، بلغ عدد مسافري مجموعة إيروفلوت 55.3 مليون مسافر، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للشركة.

    المصدر :
  • رويترز

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