الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى "التحكّم البشري" لتجنّب استخدامه كسلاح

أعلن رئيس شركة مايكروسوفت ونائبه براد سميث في مقابلة حصرية، أنّه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي كسلاح ويجب كبح جماحه من قبل البشر، وفق ما جاء في CNBC.

وقال سميث في المقابلة التي بثت يوم الإثنين: “أعتقد أن كل تقنية تم اختراعها على الإطلاق لديها القدرة على أن تصبح أداة وسلاحًا في نفس الوقت”، وأضاف: “علينا أن نضمن أن يظل الذكاء الاصطناعي خاضعًا للسيطرة البشرية. سواء كانت حكومة أو جيشًا أو أي نوع من المنظمات، التي تفكر في استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة البنية التحتية الحيوية، على سبيل المثال، فنحن بحاجة إلى التأكد من أن لدينا بشرًا يتحكمون. أنه يمكننا إبطاء الأمور أو إيقافها”.

إذ حذر قادة التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم من مخاطر الذكاء الاصطناعي بعد أن حقق برنامج ChatGPT الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي شعبية كبيرة لقدرته على إنتاج استجابات شبيهة بالبشر. الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء محتوى مثل النصوص والصور والأكواد والمزيد.

وقد حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المالكة لـ ChatGPT، جنبًا إلى جنب مع المديرين التنفيذيين من شركة DeepMind التابعة لشركة Google وشركة Microsoft، في مايو من أن الذكاء الاصطناعي يشكل خطر انقراض الإنسان على قدم المساواة مع الحرب النووية وشددوا على الحاجة إلى التخفيف من تلك المخاطر.

كما حث الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك والمؤسس المشارك لشركة Apple ستيف وزنياك والعديد من قادة التكنولوجيا مختبرات الذكاء الاصطناعي على إيقاف أنظمة التدريب لتجاوز GPT-4 – وهو أحدث نموذج لغوي كبير لـ OpenAI. كما دعوا إلى وقف مثل هذا التطوير المتقدم لمدة ستة أشهر.

وقال سميث: “لهذا السبب لم ندعو الشركات فقط إلى القيام بالشيء الصحيح، بل أيضًا القوانين واللوائح الجديدة التي من شأنها ضمان وجود فترات استراحة للسلامة. نحن بحاجة إلى القيام بذلك أيضًا بالنسبة للذكاء الاصطناعي”.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف

في الوقت نفسه، فإن النمو الهائل للذكاء الاصطناعي يثير قلق العمال من إمكانية استبدال وظائفهم بالتكنولوجيا.

وقال تقرير لبنك جولدمان ساكس في مارس إن الذكاء الاصطناعي الإنتاجي يمكن أن يؤثر على ما يصل إلى 300 مليون وظيفة حول العالم. وقال البنك الاستثماري إن ما بين 25% إلى 50% من عبء العمل في تلك المهن المتضررة قد يتم استبداله، مضيفًا أن الوظائف التي تتطلب عملاً بدنيًا أقل عرضة للتأثر بشكل كبير.

وأشار المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت إلى أن الذكاء الاصطناعي هو أداة تكمل العمل البشري، وليست أداة تحل محل الوظائف.

وقال سميث: “إنها أداة يمكن أن تساعد الناس على التفكير بشكل أكثر ذكاءً وأسرع. أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه الناس هو الاعتقاد بأن هذه أداة ستمكن الناس من التوقف عن التفكير. لهذا السبب نطلق على خدماتنا في Microsoft اسم الطيارين المساعدين”.

ويضيف: “إن القدرة على أخذ مستند Word وتحويله إلى شريحة PowerPoint لا تعني أنه لا ينبغي عليك قراءة شرائح PowerPoint الخاصة بك قبل تقديمها. في الواقع، يجب عليك الدخول وتحريرها وجعلها مثالية”.

بدوره، صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، أرفيند كريشنا، الأسبوع الماضي أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على وظائف ذوي الياقات البيضاء أولاً، ولكنه يمكن أن يساعد العمال بدلاً من استبدالهم.

وقال كريشنا: “كلما زاد عدد العمالة التي نحصل عليها، خاصة إذا لم تكن قائمة على الإنسان على الإطلاق، يمكننا خلق المزيد من الناتج المحلي الإجمالي. يجب أن نشعر جميعًا بالتحسن حيال ذلك”.