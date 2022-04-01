الذكاء الاصطناعي يدخل عالم صناعة البرغر

لا تزال “ثورة” الروبوتات في عالم التكنولوجيا متواصلة في مختلف المجالات، وقد وصلت هذه الآلات الذكية الى عالم الأغذية وتصنيع الوجبات، لا سيما آلات البيع التي شهدت افتتاح مجموعة منها مؤخراً كان بعضها غريباً وفريداً.

في التفاصيل، شهدت مدينة جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية افتتاح آلة ذكية لبيع البرغر، وتقدم البرغر الطازج في غضون 6 دقائق مقابل 6.99 دولار فقط.

ووفق ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن مطوري هذه الآلة يصفونها بأنها عبارة عن ”مطعم مصغر“، ويقولون إنها تتبع في أدائها عملية تشبه ما يفعله الطهاة لطهي وجبات البرغر في المطاعم التقليدية.

وتستعمل آلة البيع الذكاء الاصطناعي لطهي البرغر عبر خمس خطوات، وهي بحسب مطوريها ”مطبخ ذكي ذاتي التشغيل وذاتي التنظيف، وحاصل على براءة اختراع مطعم متكامل بحجم صغير“.

كذلك يحتوي الجزء الأمامي من آلة البيع الذكية شاشة تعمل باللمس، حيث يمكن للعملاء اختيار نوع البرغر الذي يرغبون به والتوابل الخاصة بهم.

وبمجرد تقديم الطلب يقوم الروبوت بتوزيع البرغر ووضعه على صينية خاصة، وشويه على كلا الجانبين، وبعد ذلك يتم تحميص الخبز قبل توزيع البهارات والإضافات المختارة، وأخيرًا، يقوم الروبوت بتجميع مكونات السندويش قبل تسليمه للزبون.

وأشار المطورون الى أن الجهاز مجهز بمطبخ معقد ومصغر يتكون من نظام تبريد للحفاظ على المكونات طازجة، إلى جانب شواية للطهي ونظام غسالة أطباق للسماح بالتنظيف الذاتي، مما يجعلها أول آلة من نوعها بهذه القدرات.

وأضافوا: ”نحن نستخدم دائمًا لحوم بقر تغذت على العشب والأغذية النباتية بنسبة 100٪، ودائمًا ما تكون خالية من المضادات الحيوية، وتتم تربيتها بدون هرمونات نمو اصطناعية“.

ولم تكن آلة بيع البرغر الذكية هي الجهاز الوحيد المتداخل في مجال الطعام الذي تم الكشف عنه في الأسابيع الأخيرة، حيث يعمل فريق سويسري على تطوير روبوت يدعى Bouebot يمكنه تحضير مخفوق الجبن، وتبلغ تكلفته نحو 325 ألف دولار.