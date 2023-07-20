الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذكاء الاصطناعي يقتحم غرف الأخبار.. هل نودّع "الصحافيين البشر"؟

منذ 37 دقيقة
الذكاء الاصطناعي - تعبيرية

الذكاء الاصطناعي - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

يختبر عملاق التكنولوجيا الأميركي “غوغل” أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج قصص إخبارية، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وبحسب ما نقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن هويتهم، فإن هذه الأداة المعروفة باسم “جينسيس”، يمكنها إنتاج مادة صحافية متكاملة بعد الحصول على المعلومات المطلوبة.

ولم ترد متحدثة باسم “غوغل” على الفور على طلب صحيفة “نيويورك تايمز” للتعليق.

وعرضت “غوغل” منتجها الجديد على وسائل إعلام أميركية، بما في ذلك صحف “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” وأيضًا “واشنطن بوست”.

وقال أحد الأشخاص الثلاثة المطلعين على المنتج الجديد إن غوغل تعتقد أن الأداة يمكن أن تكون بمثابة مساعد شخصي للصحافيين، وتساعد على صناعة النشر بعيدًا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووصف بعض المديرين التنفيذيين الذين اطلعوا على عرض “غوغل” بأنه “مقلق”، فيما قال شخصان إن عملية إنتاج قصص إخبارية دقيقة ومبتكرة يبدو وكأنه حقيقة مرتقبة.

وتأتي هذه الأداة الجديدة في وقت تجادل فيه المؤسسات الإخبارية في جميع أنحاء العالم لمعرفة فيما إذا كانت ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار الخاصة بها.

وأخطرت العديد من المؤسسات الإخبارية موظفيها بأنها تعتزم استكشاف الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي في صناعة الأخبار.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    الذكاء الاصطناعي
    "سيُصبح متاحًا على الهاتف".. الذكاء الاصطناعيّ يتعرّف على الاكتئاب!
    شعار تطبيق واتساب
    واتساب يعود للعمل بعد عطل فني على مستوى العالم
    شركة تسلا
    تسلا تعتزم زيادة إنتاج السيارات في أكبر مصنع لها بأوروبا

    الأكثر قراءة

    صاحب المطعم بلال جرّاح
    المطعم الذي لا يقدّم الكحول يخرج عن صمته: الخمر ممنوع والكلّ ضيف مرغوب
    كلب- تعبيرية
    بالصورة.. كلب يجرّ رضيعة حيّة داخل كيس في طرابلس!
    نانسي عجرم
    بعد صورتها مع إسرائيليّة.. نانسي عجرم تخرج عن صمتها!