الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا": طفرة الذكاء الاصطناعي أبعد ما تكون عن نهايتها

منذ ساعة واحدة
جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا

رفض جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا المخاوف بشأن نهاية طفرة الإنفاق على رقائق الذكاء الاصطناعي وقال إن الفرص ستتوسع إلى سوق بتريليونات الدولارات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ورغم نظرة هوانج المتفائلة بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، انخفض سهم الشركة 1.56 بالمئة إلى 178.77 دولار في تعاملات ما قبل فتح السوق اليوم الخميس، إذ خيبت توقعات مبيعات الربع الثالث الفاترة آمال المستثمرين.

واستبعدت توقعات المبيعات الإيرادات المحتملة من الصين، وهي خطوة سلطت الضوء على الغموض الذي يكتنف الموقف بسبب التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وسعى هوانج إلى طمأنة المستثمرين الذين شعروا بالقلق بسبب مؤشرات على تباطؤ النمو في إنفيديا التي ينصب التركيز عليها فيما يتعلق بهوس الحصول على أحدث تكنولوجيا في هذا المجال.

وتتعارض النظرة المتفائلة لمؤسس الشركة والرئيس التنفيذي مع مؤشرات ظهرت في الآونة الأخيرة على ضعف في الأسهم التي تركز على الذكاء الاصطناعي وتصريحات من شخصيات بارزة في القطاع عن أن الحماسة البادية من المستثمرين في هذا الصدد مبالغ فيها.

وقال هوانج “ثورة صناعية جديدة بدأت. سباق الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل… نتوقع إنفاقا يتراوح بين ثلاثة وأربعة تريليونات دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العقد”.

  • رويترز

